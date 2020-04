Služba kontroluje práci z domova. Jejímu výrobci lidé spílají

Ještě v poledne brouzdají po bytě v pyžamu, kočkují se s domácími mazlíčky, den zahajují sklenkou vína. Tu a tam kouknou na e-mail, odpoví, dají o sobě vědět, předvedou něco málo aktivity. Zahálejí. Podřízení v režimu práce z domova jsou pro mnohé manažery důvodem nejhorších podezření a nočních můr.

Dnešní doba však práci z domova na firmy uvalila. A proto stoupá poptávka po předtím docela přehlížené službě společnosti Analog Republic.

Říkají, že jsme „kusy h*ven“

Službu Sneek světu připomněl 19. března server The Information a zaměstnavatelům to neuteklo. Jejímu výrobci se vskutku „dostalo jisté pozornosti na Twitteru“, jak serveru Business Insider potvrdil zakladatel Analog Republic Del Currie. Server Softpedia poté rovnou uvádí, že využívání služby Sneek vylétlo do oblak.

V době, kdy firmám koronavirová pandemie nadiktovala práci z domova, je totiž skvělým represivním nástrojem. Celý zaměstnanecký tým Sneek zobrazuje na „wall of face“, „zdi tváří“, složené z fotografií, které pořizují webové kamery jednotlivých členů kolektivu jednou za daný interval, typicky za pět minut.

Kdo ve chvíli zapnutí kamery před monitorem není, jeho fotografie to na něj ve „zdi tváří“ vyzradí. A mozaika obličejů tak všem, včetně nadřízeného, našeptá, že nad jeho pracovním nasazením poletuje otazník. Kratičké intervaly mezi fotografováním jsou de facto vrátnicí, která vám nedovolí pracoviště opustit, aniž by to šéf nezpozoroval.

To se mnoha podezřívavým firmám líbí – a zaměstnancům ne. „Je nám jasné, že to bude spousta lidí považovat za vpád do soukromí, na sto procent jsme s tím srozuměni,“ říká smířeně Del Currie z Analog Republic. A přiznává, že jeho firma inkasuje mnohé reakce, které nelze nazvat přívětivými. „Našim zaměstnancům nadávají a říkají, že jsme ’kusy h*ven’,“ líčí.

Jenže jedním dechem dodává, že to není tak docela zasloužené. „Sneek nikdy nebyl vymyšlen pro to, aby na kohokoli slídil,“ zdůrazňuje. A má pravdu.

Software jako přítel – nebo jako slídil a dozorce

Původním cílem jeho služby bylo umožnit pracovním týmům, složeným z lidí mimo společný fyzický prostor, rychlý kontakt. Když totiž na některou fotografii na „zdi tváří“ kliknete, spojíte se s uživatelem videohovorem. Na vašem nastavení záleží, zda se spustí automaticky, aniž by ho druhá strana musela přijímat, nebo zda záleží na jejím svolení.

A kromě toho software nabízí pocit propojení. „Sneek poskytuje týmu pocit vzájemné přítomnosti a jistou bezprostřednost v komunikaci, kterou byste měli, kdybyste pracovali v jedné kanceláři. Na druhé straně však eliminuje podivný pocit, který byste měli, kdybyste byli celý den v živém video přenosu,“ popisoval již před čtyřmi lety server Computer World. A dodával, že video službu zahrnovala pouze prémiová, placená verze, ta zadarmo obnášela pouze „zeď tváří“, pro video hovory museli uživatelé sáhnout ke službě Skype nebo jinému softwaru.

Zakladatel Analog Republic potvrzuje, že právě překonání odcizenosti práce z domova bylo motivem vývoje služby Sneek. Sama jeho firma tak totiž funguje již déle než deset let. „Pocit osamocení může opravdu dopadat na duševní zdraví lidí. A jen možnost podívat se na obrazovku a vidět své kolegy a kolegyně to může změnit,“ popisoval Del Currie službu, kterou využívají firmy jako Lego, Fred Perry, GoFish.

Z nástroje proti odcizení se však stal v rukou některých firem pomocník ještě odcizenějšího manažování pracovníků. Del Currieho to zřejmě zaskočilo. Zatímco se podle svých slov při vývoji služby Sneek inspiroval přístupem kreativního podnikatele Davida Heinemeiera Hanssona a jeho firmou Basecamp, samotný Hansson na adresu dohlížitelského softwaru na Twitteru odtušil, že se mu z něj „ježí chlupy na těle“.