Akceptovat, rebelovat, trpět. Na omezení pohybu reagujeme třemi způsoby

Mix postojů a reakcí je samozřejmě pestřejší, základními reakcemi jsou však akceptace, rebelování a strádání. Ony tři odpovědi na omezení pohybu zkoumali vědci skrze věk, gender, existenční situaci i politické postoje.

Přijetí: není to tak zlé

Přijetí je podle studie King’s College London ze všech tří reakcí tou nejrozšířenější, obsáhlo 48 procent lidí. Vyznačují se tím, že všechna opatření dodržují vždy nebo téměř pořád, k tak důsledné poslušnosti se přihlásilo na 87 procent z nich. V menší míře než jiní očekávají, že se život vrátí do normálu během jednoho měsíce a že si ekonomika najde cestu k růstu během tří měsíců. Zároveň jsou však optimisté. Méně než ostatní obyvatelé se obávají, že pravděpodobně nebo jistě přijdou o práci nebo že je postihnou finanční potíže.

A obdobně pozitivně nahlížejí na počínání politiků. Na 73 procent z nich věří vládě, že má rychlost šíření viru pod kontrolou, 81 procent má důvěru v informace, které vláda poskytuje. Ani ne polovina z této skupiny si jednou nebo víckrát denně ověřuje informace na sociálních médiích.

Restrikce kvůli koronaviru navíc členům, této skupiny do života nevnesly potíže. Jen osm procent z nich se cítí depresivněji nebo úzkostněji, pouhých dvanáct procent sužuje špatný spánek, jenom šest procent zažívá víc hádek s dalšími členy domácnosti.

Strádání: všechno dodržujeme, vládě nevěříme

Karanténa je lék, který dala Evropě morová černá smrt V digitální době působí zastarale, primitivně, surově, jak ryze fyzický je. Přesto jde o nástroj, který svět potřebuje i dnes, jak ukázala epidemie koronaviru. Karantény nás provázejí po staletí. Do Evropy je přitom přinesla zkáza morové černé smrti.

Pro 44 procent obyvatel znamená omezení pohybu trápení. Na 93 procent z nich cítí větší úzkost nebo deprese než před nouzovými opatřeními, 64 procentům se zhoršil spánek, čtvrtina z nich se cítí bezmocně. Na pandemii myslí mnohem častěji než ti, kteří na výzvu doby reagují akceptací nebo rebelováním.

Ve větší míře než ostatní však rovněž dodržují nařízení, vždy nebo skoro neustále je následuje 93 procent. S podobnou pečlivostí se řídí i dalšími doporučeními, jak se chránit. Jejich obavy se odrážejí i v tom, že 93 procent z nich podporuje opatření na omezení pohybu a 85 procent dodatečné pravomoci policie. Na 70 procent však má za to, že vláda zakročila proti šíření viru příliš pomalu, a více než ostatní dvě skupiny vládním krokům ani jejím informacím nevěří. Zřejmě i proto na 64 procent z nich kontroluje, co se o koronavirové pandemii píše na sociálních médiích, jednou i víckrát za den.

Vzdor: trpíme pro nic za nic

Rebelanti proti omezenému pohybu pak tvoří malinkatou menšinu britské společnosti, zbylo na ně pouhých devět procent (autoři výzkumu vysvětlují, že součet všech tří skupin dává číslo 101 kvůli zaokrouhlování). Odpůrci však jsou vidět, zhruba jen polovina z nich podporuje omezení pohybu a posílení policejních pravomocí, a podle toho se i chovají. Méně než ostatní dodržují například předepsanou dvoumetrovou vzdálenost od ostatních venku, porušují nařízení, jako je shlukování se, což se týká 41 procent rebelantů, chodí mezi ostatní navzdory kovidovým příznakům, toho se nezdráhá 35 procent. Obecně nařízení dodržuje pořád nebo skoro vždy jen 49 procent.

Život v současných podmínkách pro ně není lehký, 51 procent z této skupiny se doma hádá s rodinou nebo spolubydlícími, 35 procent muselo kontaktovat linku důvěry nebo jinou pomocnou instituci. A negativně vidí i budoucnost – 69 procent z nich uvedlo, že jistě, velmi pravděpodobně nebo dost pravděpodobně přijde o práci, 65 procent se stejným pesimismem nahlíží i na své finanční problémy.

Na 58 procent z nich současně věří, že se kolem koronaviru dělá mnoho povyku pro nic, a to je šestkrát vyšší četnost než u zbylých dvou skupin. Mnohem víc věří nepotvrzeným spekulacím, jako je hypotéza o tom, že byl koronavirus vytvořený v laboratoři. A častěji než jiní se uchylují k opatřením, která nejsou doporučována, například celá polovina rebelantů sází na homeopatické přípravky.

Zároveň očekávají, že omezující nařízení brzy skončí a celá koronavirová krize rovněž. Na 66 procent sleduje aktuální vývoj na sociálních médiích alespoň jednou denně.

Mladí rebelují, staří akceptují, strádá se rovnoměrně

Jen u rozlišení tří hlavních skupin však vědci nezůstali, zajímalo je, jak se do nich promítly demografické faktory. Spíše bez překvapení se obešlo zjištění, že rebelantství patří k mladému věku, ze 46 procent tvoří onu skupinu lidé ve věku 16 až 24 let, dalších 35 procent představují lidé mezi 25 až 34 lety, 14 procentům je 35 až 44 let.

Kategorie strádajících je rozprostřena mnohem rovnoměrněji, zahrnuje 15 procent nejmladších ve věku 16 až 24 let, 20 procent ve věku 25 až 34 let, 21 procent mezi 35 až 44 lety, 18 procent mezi 45 až 54 lety a 25 procent lidí starších 55 a mladších 75 let. Skupinu akceptujících poté s přehledem ovládají právě nejstarší respondenti, lidé ve věku 55 až 75 let tvoří 41 procent. S 21 procenty následují lidé ve věku 45 až 54 let, po 14 procentech mají skupiny 35 až 44 let a 25 až 34 let, na nejmladší účastníky průzkumu ve věku 16 až 24 let zbylo deset procent.

Jednoznačné rozdíly jsou i v pohledu skrze gender. Rebelantská reakce má z 64 procent mužskou podobu, strádání naopak z 64 procent ženskou, skupina akceptujících je nejvyrovnanější, tvoří ji 59 mužů a 41 procent žen.

Lidé z rebelantské kategorie se nejvíc hlásili k tomu, že jim testy potvrdily, že byli koronavirem infikovaní, tvrdilo to 15 procent mužů a žen z oné kategorie, proti jednomu procentu, které vykázala shodně skupina akceptujících a strádajících. K tvrzení „nejsem si jistý nebo jistá, ale mám za to, že jsem koronavirus měl nebo ho mám“ se hlásilo 12 procent rebelantů, sedm procent strádajících a pět procent akceptujících.

Vyšší četnost infikování u rebelantů podle výzkumníků může vysvětlovat jejich častější nerespektování nařízení, protože mají za to, že již mají imunitu, a proto neriskují vlastní zdraví. Autoři studie však nezastírají skepsi. S ohledem na datum realizace průzkumu totiž podle nich není pravděpodobné, aby bylo takové množství lidí testováno. Realita bude podle nich spíš taková, že dotyční pouze mají za to, že infikováni již byli – a tato iluze je vede k hazardérskému chování.

Strádající dodržují i to, co nikdo nepožaduje

Dodat je však třeba i to, že ani rebelující se nevyznačují nijak závratnou neposlušností ani žádným ohromným nedodržováním nařízení a doporučení. Místům, kde se shlukují větší počty lidí, se vyhýbá 77 procent z nich (u akceptujících je to 91 procent, u strádajících 97 procent), dvoumetrové odstupy dodržuje 73 procent z nich (a 94 procent akceptujících a 99 procent strádajících), ruce si déle než dvacet sekund myje 78 procent rebelantů (92 procent akceptujících a 97 procent strádajících).

Naopak strádající se vyznačují zcela jasnou tendencí dodržovat dokonce i to, co nikdo nepředepisuje ani nedoporučuje. Téměř 40 procent z nich se vyhýbá konzumaci masa, úctyhodných 55 procent pije zázvorový čaj, polovina užívá homeopatické přípravky, 60 procent bylinné doplňky, 49 procent dokonce antibiotika.

Politika hraje roli

Do rozvržení do tří základních skupin se přitom promítají i politické postoje. Rebelanti pocházejí většinově z tábora odpůrců brexitu, představují 41 procent, 34 procent se přihlásilo k tomu, že v referendu hlasovali pro odchod z Evropské unie. U strádajících tvoří stoupenci setrvání v Evropské unii dokonce ještě víc, 46 procent, voliči brexitu pak 35 procent. Skupina akceptujících zahrnovala 39 procent stoupenců setrvání a 47 procent jeho odpůrců.

Stranické preference tomu odpovídají. Rebelanti jsou z 35 procent tvořeni voliči labouristů, z 22 procent konzervativců. Strádající skupina je rovnoměrnější, voličů labouristů i toryů je v ní zhruba stejně, 30 a 29 procent, u akceptujících je nejvíc stoupenců konzervativců, 40 procent, labourističtí voliči tvoří 21 procent.