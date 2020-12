Zběh, který zaskočil USA. Severokorejec utekl za svobodou, ne kvůli odměně

Hodnotit letové schopnosti stíhacího letounu MiG-15 dnešními standardy je trochu nespravedlivé. Každý jeho letuschopný exemplář je už veterán. Ale v padesátých letech to byl stroj, jemuž nedokázalo konkurovat žádné letadlo západní produkce zemí Severoatlantické aliance.

Vysokou manévrovatelností, rychlostí, vražednými kanóny a schopností letu v nadstandardních výškách okolo 10 kilometrů předčil i americký F-86A Sabre. A jeho převaha byla bolestně znát během válečného konfliktu na Korejském poloostrově. Proč? Válka se tu sice vedla hlavně formou pozemních operací, ale o jejich úspěšnosti rozhodovala převaha ve vzduchu. A Jižní Korea nedokázala po dlouhé měsíce nadvládu ve vzdušném prostoru získat. Nepřátelé měli pro jednou opravdu lepší techniku.

Království za stíhačku

Formace jinak navýsost užitečných strategických bombardérů byly pro severokorejské MiG-15 jen poletující terče, jimž stíhačky na straně Jihokorejců nedokázaly poskytnout efektivní ochranu. Svou roli tu sehrála až podezřele rychle se zvyšující úroveň profesionality severokorejských pilotů. Není až takovým tajemstvím, že k ní přispěla aktivní účast sovětských poradců a letového personálu v Číně.

Američané se snažili, aby v pro ně nečekaně nerovném boji konečně získali taktickou výhodu. Aby svého nepřítele a jeho slabiny lépe poznali. Ale k tomu by potřebovali minimálně jeden plně funkční MiG-15, ideálně s ochotným severokorejským pilotem. A proto nejspíš byla v listopadu roku 1952 spuštěna tajná operace Moolah. Nejspíš, se vší jistotou to nevíme. Američané se k ní totiž hlásí jen neradi, protože rozhodně nepatřila k těm nejúspěšnějším. Operativci amerického štábu o ní často raději hovoří jako o „operaci ve stádiu pokusu“.

Nejasný už je zrod celého nápadu. O autorství se ucházel šéf oddělení vedení psychologické války kapitán Alan K. Abner, který měl s myšlenkou seznámit Pentagon, aby následně informaci o nabídce 100 tisíc dolarů a azylu jako odměny za ruské letadlo vypustil list The Washington Post. Čtyřhvězdičkový generál Mark Wayne Clark, veterán z první i druhé světové války, který ozbrojené síly OSN ve válce v Koreji vedl, pak autorství přisuzuje svému nejmenovanému spolupracovníkovi.

Sama idea operace však byla docela srozumitelná. Zběha se rozhodla nalákat na peníze. Na spoustu peněz. Mělo to být jednoduché. Až příliš. Svědčí o tom už krycí název akce. Slovo Moolah totiž značí v hovorové řeči prašule, bakšiš, keš. Jako by ke zdaru mise stačilo severokorejským pilotům nasypat trochu zrní – a oni ho hned ochotně přiletí sezobat. Ve Washingtonu ani na velení ozbrojených sil OSN opravdu neměli o motivaci a morálce protivníka valné mínění. A nakonec měli zjistit, jak moc se pletli.

Vědět o tom bude každý!

Plán byl definitivně schválen na konci března 1953 a armádní tiskárny v Tokiu hned přistoupily k jeho realizaci. Letáky vyvedené v ruštině, čínštině a korejštině slibovaly odměnu 50 tisíc dolarů pro pilota a dalších 50 tisíc dolarů za letadlo, které přistane na „správné“ straně hranice. Zmíněn byl politický azyl, možnost na přesídlení do libovolné nesovětské země, a pokud to bude vyžadováno, zběhova úplná anonymita.

Přibližně 1,2 milionu takových letáků bylo shozeno nad komunistickými základnami v povodí řeky Yalu, další desítky tisíc byly rozprášeny nad letišti Sinuiju a Uiju. Ke kampani se připojilo i 14 radiových stanic, které v korejštině, mandarínštině, kantonštině a ruštině přehrávaly zprávu: „Pro všechny statečné piloty, kteří se chtějí osvobodit od komunistického jha…“

Ozbrojené síly OSN si od toho slibovaly nejen získání zlověstné sovětské stíhačky, ale hlavně celkovou demoralizaci protivníka. Výsledek? Na severokorejské straně zahájily vysílání rušící stanice a severokorejský diktátor Kim Il-Sung pronesl k armádě zapálený projev. Tím to však skončilo. Nic víc.

Američané si zprvu pochvalovali, že se aktivita letounů MiG-15 po letákové kampani viditelně snížila, velení operace Moolah si za to připisovalo zásluhy. Skoro to vypadalo, jako by všichni severokorejští piloti byli staženi do zázemí k politické prověrce. Vysvětlení však bylo mnohem méně dramatické, v zemi za řekou Yalu totiž panovalo nevlídné počasí, během něhož byly letecké operace utlumeny. Jakmile se vyčasilo, zaznamenali Američané i masivní přesun 166 stíhaček blíže k hranicím.

Válkou k vítězství

Situace nad Severní Koreou se však tehdy začala vyvíjet ve prospěch OSN i bez podrývání protivníkovy morálky. Američtí piloti už totiž sklízeli plody nákladných leteckých cvičení, která byla poslední dvě léta organizována ve Spojených státech. Tyto průkopnické postupy, zpopularizované například hollywoodským filmem Top Gun, totiž naučily americké letce dostat ze strojů F-86 to nejlepší, byť byly ve srovnání s letouny MiG-15 technicky podřadnější. Jejich piloti se naučili adaptovat na agresivní, ale poněkud bezhlavé útoky strojů sovětské produkce a vzájemnou kooperací letky vyrovnávat technické nedostatky. Na severokorejské straně byly s postupující frontou možnosti aktualizace výcviku omezené a zkušených pilotů ubývalo, Američané mohli nasazovat nesrovnatelně kvalitnější piloty.

Svou roli sehrála přirozeně i smrt sovětského lídra Stalina. V Sovětském svazu se dělila moc a bratrská výpomoc Severokorejcům rozhodně neměla pro moskevské politbyro prioritu. Ve vzduchu nad Korejským poloostrovem to bylo znát. Za 90 dní od ne zrovna slavného shozu letáků dokázali Američané sestřelit 155 MiGů, ztratili jen tři stíhačky.

Dne 27. července 1953 pak bylo uzavřeno příměří mezi Severní a Jižní Koreou, které trvá vlastně dodnes. Všemu však konec nebyl. Dne 21. září, dvě hodiny před polednem, se těsně u spojeneckého vojenského letiště Kimpo z éteru zahlásí „Rudý 2057“. S nemalým lomozem tam přistane severokorejský MiG-15. Na špatné ranveji, nabourá proto do přistavené F-86. Je to nečekaný dárek, s nímž už nikdo vážně nepočítal.

Návštěva, kterou nikdo nečekal

Přílet stíhačky s tupým nosem byl o to větším překvapením, že celých 17 minut jejího letu ze základny v Sunanu až na Kimpo nikdo v Jižní Koreji nezaznamenal. Radary totiž zrovna prodělávaly pravidelnou odstávku od provozu a po příměří měla pauzu i protiletecká obrana.

Pilota, jmenoval se No Kum-sok, okamžitě zajistila americká ostraha letiště. Ale co s ním dál? Velitel letového provozu kapitán Dave Williams spěšně volal na velitelství 5. armády: „Máme tu zatracený MiG-15 i s jeho pilotem. Přímo dole, tady na ranveji.“ Když generálporučík Samuel E. Anderson, který musel kvůli naléhavému telefonátu přerušit venčení svých pejsků na zahradě, konečně pochopil, že to není hloupý vtip, nařídil přísnou, ale přiměřeně vlídnou izolaci „severokorejského hrdiny“.

No Kum-soka odvedli do Andersonovy pracovny, prohlédl jej lékař. První problém? Ani po třech letech války nebyl na letišti v Kimpu jediný Američan, který by byl schopen domluvit se s pilotem korejsky. Protože to nařídil generál, posílají se tlumočníci letecky až z Tokia. Brzy také dorazí američtí rozvědčíci a šarže, všichni se s přeběhlíkem objímají a fotí. Ne, kromě pozdravu toho ze sebe moc nedostanou.

Kum-sok pořádně nechápal, co se kolem něj děje. Ochutnal nabídnutou coca-colu s ledem, byl z ní nadšený. Kávu se smetanou nedocenil, byl to nápoj, který neznal. Pochutnal si na hranolkách a rybím filé. Snědl několik porcí, k tomu zmrzlinu. Někoho napadlo vyfotit ho s šálou a čepicí, aby vypadal jako pejsek Snoopy. Prý pro propagační účely. Pak jej fotili znovu u jeho letadla.

A když konečně dorazil major Donald Nichols, šéf letecké rozvědky, doprovázený tlumočníky, předal mu sportovní tašku se spoustou peněz: „Jste bohatý muž, za tohle si v Americe koupíte… počkejte… třiatřicet nových aut!“

Cesta za svobodou. Ne za třiceti stříbrnými

No Kum-sok nevěděl, co na to říct. Když porušil velením a stranou dané instrukce a změnil kurz na jih, o penězích rozhodně nepřemýšlel. A vůbec nechápal, co se kolem něj děje. Jak později vypověděl při „přátelském“ výslechu, bylo mu jednadvacet let, byl vystudovaným strojním inženýrem. V letectvu Korejské lidové armády dosáhl hodnosti nadporučíka. Za války, která před dvěma měsíci skončila příměřím, odlétal přes stovku bojových misí.

Podrobností a kritických informací znal spoustu a ochotně se o ně s vyšetřovateli dělil. Byl upřímný a nic neskrýval. Ve dvě hodiny ráno už byli všichni unavení. Chtěl by se snad sám na něco zeptat? „Co znamenaly ty řeči o penězích, autech, boháčích?“ dotázal se bezelstně. Teď zase operativci nevěděli, co odpovědět. Po celou dobu si mysleli, že před sebou mají první vzácný úlovek operace Moolah. Severokorejský pilot jim však vysvětlil, že žádný leták s nabídkou zběhnutí nikdy nečetl. A neslyšel ani podvratné vysílání.

„Měli jsme všichni zakázáno ladit jihokorejské stanice,“ vysvětlil jim velmi prostě. Nikdo z personálu letišť nepříteli nenaslouchal, nikdo o finanční odměně za zběhnutí nevěděl. Prakticky všichni severokorejští piloti, a bylo jich přes pět tisíc, trávili svůj volný čas v Mandžusku. Do Koreje se dostávali jen během provádění vzletů proti nepříteli.

A když se nad tím prý teď zamýšlí, nabídka peněz za zradu mu rozhodně nepřijde čestná. Mnohem víc si váží svobody. Operativcům z vedení operace Moolah doslova spadne brada, když jim No Kum-sok řekne, že kdyby někdo severokorejským pilotům nabídl svobodu a dobrou práci ve Spojených státech, odletěli by přes hranice nejspíš už dávno všichni. On sám by například radši než peníze zaplacené školné na americké univerzitě.

Dva roky plánování a přibližně 1,5 milionu dolarů nákladů na celou podvratnou operaci přišly naprosto vniveč. Nejspíš proto se operací Moolah nikdo nechlubí. Výsledek přinesla příliš pozdě, navíc ukázala, že Severokorejci tehdy viděli bohatství v jiných věcech, než jakých si vážili v Zemi svobody.