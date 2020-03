Baristům navzdory. Do kávy v Indonésii házejí rozžhavené uhlí

Jak by se s indonéskou modifikací přípravy kávy vyrovnávali uhlazení moderní evropští baristé, těžko říci. Když totiž nápoj v tamním pouličním stánku nalijí do sklenice, vhodí do něj pořádný kus rozžhaveného uhlí z grilu. Tak to tam mají nejraději. Káva tak prý dostává sílu a lepší chuť.