Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny
Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou
Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...
Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí
Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...
Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik
Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...
Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán
Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál...
Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení
Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi,...
Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty
Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v...
Keep Calm and… Za války slogan neuspěl. V 21. století se stal hitem
Dočkal se mnoha moderních variací. Zachovej klid a dej si čaj, Zachovej klid a miluj kočky, Zachovej klid a pokračuj v nákupech… Jenže ve svém originále byla mise sloganu Keep Calm and Carry On, díla...
Otevřel cestu pro Al Capona. Velký Jim padl jednou ranou v mocenském boji mafiánů
Poslední gangster ze staré školy, král Větrného města a sjednotitel chicagské mafie? Takové tituly si Jim Colosimo nezaslouží. Vše připisované přesahovalo jeho schopnosti. Vydláždil cestu surovci Al...
Seznamování je problém celé gay komunity, zazní v Naked Warm Up
Vztahy homosexuálů jsou zatíženy stereotypy snad ještě víc než vtipy o neinteligentních blondýnách a dopravních policistech. Realita? „Na rozdělení, kdo bude v páru dělat maminku a kdo tatínka, si...
Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital
Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony...
Nechte nás jít, jinak je upálíme! Krvavou vzpouru v Leopoldově vedl brutální Blázen
Z ponuré budovy stoupá černý dým a z některých zamřížovaných oken šlehají plameny. Ohně hoří i na střeše, kde vězni drží několik rukojmí. Jsou to ti, kteří se nechtěli vzpoury účastnit. „Nechte nás...
