„Černá je bílá a bílá je černá,“ shrnuje Kevin Costner alternativní pravdy o atentátu na prezidenta Kennedyho ve filmu JFK (1991), ale že je „všechno jinak, než jsme mysleli“, platí pro každou konspiraci, jíž lidé dopřávají sluchu. Ať už se týká chemických postřiků z letadel, které mají omezovat plodnost (tzv. chemtrails), nebo sametové revoluce, již řídily tajné služby.
Podle pětiny spoluobčanů probíhá nelegální migrace z afrických zemí jako řízená akce, jež má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou.