Fenomén nespokojenců i gen pro pověry. Proč věříme konspiračním teoriím

„Momentálně jsou konspirační teorie nejvíc nebezpečné tím, že se propojují a stávají součástí většinového myšlení,“ říkají psychologové o víře v komploty mocných, kteří usilují o globální nadvládu. | foto: Shutterstock

Jan Čáp
  10:00
Momentálně jsou konspirační teorie nejvíc nebezpečné tím, že se propojují a stávají součástí většinového myšlení, říkají psychologové o víře v komploty mocných, kteří usilují o globální nadvládu. Proč si pětina Čechů myslí, že pandemie koronaviru byla záminkou k ovládání lidí, a čím to, že alespoň jedné konspirační teorií věří snad každý z nás?

