Neviditelní hrdinové našich měst: Práce, bez které by se svět zastavil

4:00
Většina z nás je bere jako samozřejmost. Ráno se probudíme, vyjdeme na ulici a je tam čisto. Odpadkové koše jsou prázdné, kontejnery vyvezené, silnice v zimě prohrnuté... Ale zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno se musí stát ještě před vaším prvním šálkem kávy, aby město fungovalo jako švýcarské hodinky?
Představte si město jako živý organismus. Každý den vyprodukujeme v Česku tisíce tun odpadu – podle Českého statistického úřadu vygenerovala Česká republika jen za rok 2024 rekordních 40,24 milionu tun odpadu.

Abychom si toto nepředstavitelné číslo přiblížili: na každého z nás, od novorozenců po seniory, připadá neuvěřitelných 3 697 kilogramů odpadu ročně. I když je toto číslo vysoké, mezinárodní srovnání ukazuje, že česká stopa je v rámci Evropské unie stále pod průměrem, který se pohybuje kolem 5 tun na osobu.

A co popelnice?

3 697 kg odpadů ročně: To je celková produkce odpadu v ČR dělená počtem obyvatel. Zahrnuje to úplně všechno: hlínu z výkopů, suť ze staveb, kovový šrot z továren, popílek z elektráren i vaši popelnici. Je to číslo, které ukazuje, jak moc „odpadní“ je celá naše ekonomika.

570 kg komunálního odpadu ročně: To je to, co nás jako lidi zajímá nejvíc. Komunální odpad – to jsou obsahy černých popelnic, barevných kontejnerů na plast a papír nebo i starý gauč u kontejneru.

Podle posledních srovnatelných dat Eurostatu vyprodukuje průměrný Čech ročně kolem 570 kil komunálního odpadu. Tím jsme se sice přehoupli přes unijní průměr (511 kg), ale stále jsme v pozici „skromnějšího souseda“ ve srovnání s rekordmany. Například v sousedním Rakousku připadá na obyvatele přes 800 kilogramů komunálního odpadu ročně. Naopak na východě, v Polsku či Rumunsku, se tyto hodnoty pohybují mezi 300 až 400 kg.

Česko se tak nachází v unikátní situaci: produkce odpadu u nás sice mírně roste (meziročně o cca 6 %), ale zároveň patříme k evropským premiantům v jeho dalším využití. Dokážeme totiž smysluplně zpracovat – ať už recyklací, kompostováním, nebo energeticky – výraznou většinu veškerého odpadu.

Z vytříděného plastu z jedné ulice může vzniknout lavička do parku nebo funkční oblečení. Z bioodpadu, který posádka naloží, je za pár měsíců prvotřídní kompost pro zemědělce v okolí. Zaměstnanec odpadových služeb tedy neodváží odpad, ale sbírá suroviny pro budoucnost.

Aby se naše ulice v těchto horách materiálu neutopily, nastupuje do akce logistický orchestr, který nikdy nespí. Celý tento proces je fascinující řetězec událostí, kde každé kolečko musí přesně navazovat na další.

1. Fáze: Strategický velín

Vše začíná dlouho předtím, než se nastartuje první motor. Dispečeři a vedoucí provozu firem specializujících se na nakládání s odpady jsou architekti městské čistoty. Pomocí moderního softwaru plánují trasy tak, aby byly co nejefektivnější. Musí počítat s uzavírkami, úzkými uličkami historických center i ranní špičkou. Cílem je jediné: být rychlí a efektivní. Projet trasu dříve, než se město ucpe auty, a přitom nevynechat jediný kontejner nebo popelnici.

2. Fáze: Technické zázemí

V depech mezitím končí práce mechaniků. Moderní svozové auto není jen náklaďák s korbou. Je to složitý stroj plný hydrauliky a elektroniky. Mechanici v noci kontrolují lisy, které musí vyvinout obrovský tlak, aby se do vozu vešlo co nejvíce materiálu, a ověřují těsnost systémů. Právě na nich závisí, že posádka ráno bezpečně vyjede a technika ji uprostřed trasy nezradí.

3. Fáze: Tanec v ulicích

Když vyjíždí posádka, začíná ten pravý koncert. Práce řidiče a dělníků svozu je o naprosté souhře. Řidič musí v milimetrových prostorech mezi zaparkovanými auty manévrovat s kolosem, zatímco dělníci v rychlém, ale bezpečném rytmu přistavují nádoby k vyklápěči.

Věděli jste, že...?

Svozové vozy mají speciální úpravy pro tichý provoz, aby vás ranní vyklápění popelnic nevzbudilo?

Jeden průměrný kontejner na plast váží po naplnění kolem 50–70 kg, ale ty na papír mohou mít i přes 100 kg? Posádka jich za směnu obslouží stovky.

Budoucnost už je tady? Moderní svozové vozy mají kontejnery na chytrá čidla, která dispečerům nahlásí, že jsou plné.

Není to jen o síle, je to o technice. Musí hlídat bezpečnost provozu, správné uchycení nádoby i to, zda se do vozu nedostává něco, co tam nepatří. Každý pohyb je secvičený. Právě tady se rodí ta pověstná týmová dynamika – jeden se spoléhá na druhého, oči mají i vzadu a stačí jim jediný posunek, aby věděli, co ten druhý udělá.

4. Fáze: Cesta k novému životu

Vysypáním popelnice to ale nekončí. Plné auto míří do specializovaných zařízení. Odpad putuje na moderní třídicí linky, kde se oddělují suroviny pro recyklaci, do kompostáren, kde z bioodpadu vzniká nová půda, nebo do zařízení pro energetické využití. Každá tuna odpadu, kterou posádka ráno naloží, má svůj přesný cíl v rámci cirkulární ekonomiky.

„Kuka vůz“ jako technologická špička

Zapomeňte na staré kouřící náklaďáky. Dnešní moderní flotily jsou plné špičkové techniky. Řidičům nákladních vozů každý den hravě pomáhají hydraulické systémy, kameroví asistenti a inteligentní plánování.

„Mnoho lidí má tuhle práci zafixovanou jako špinavou dřinu. Realita je ale jiná. Je to o ovládání strojů za miliony korun, o zodpovědnosti za bezpečnost kolegů na stupačkách a o hrdosti, že po vaší směně může město dýchat v čistotě,“ vysvětluje Martin Hušek, ředitel Hradecké služby, dceřinné společnosti Marius Pedersen, která je v Česku lídrem v odpadovém hospodářství a dává práci více než třem tisícům lidí.

Parťáci, na které je spolehnutí

Práce v posádce svozového vozu má jedno specifikum, které v kanceláři nenajdete: naprostou důvěru. Řidič a dělníci svozu tvoří malý, semknutý tým. Musí o sobě vědět v každé vteřině – při manévrování v úzkých uličkách i při obsluze lisu.

Z kolegů se tady přirozeně stávají parťáci. Spojuje je nejen ranní šichta, ale i vědomí, že jejich práce je pro město naprosto klíčová. Ať už jde o dělníky v kompostárnách, obsluhu lisů nebo lidi na třídicích linkách, všichni jsou součástí řetězce, který vrací suroviny zpět do života.

Je to kariéra podle vašeho gusta?

Proč Marius Pedersen?

  • Tradice: Na českém trhu od počátku 90. let.
  • Rozsah: 3 000 zaměstnanců a 700 000 tun zpracovaného odpadu ročně.
  • Ekologie: Provozují kompostárny, třídicí linky i zařízení na energetické využití odpadu.
  • Všestrannost: Starají se o vše od popelnic přes veřejné osvětlení až po údržbu zeleně.

Společnost Marius Pedersen aktuálně rozšiřuje své týmy napříč celou republikou. Pokud hledáte stabilitu, férové jednání a práci, po které je výsledek vidět okamžitě, možná je čas si ten dětský sen o velkém autě konečně splnit. Staňte se neviditelným hrdinou svého města i vy.

Aktuálně obsazuje tyto pozice:

  • Řidiči nákladních vozidel (C, C+E) – ovládání moderní techniky.
  • Dělníci svozu odpadů / Lisaři – práce v pohybu a na čerstvém vzduchu.
  • Dělníci do kompostárny a obsluha techniky – pro ty, co chtějí být u zrodu nové půdy.
  • Mechanici a technici – aby stroje šlapaly jako hodinky.
  • A mnohé další... Sledujte kariérní stránky.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Marius Pedersen.

21. ledna 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.