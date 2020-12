Lidé jako předloha. Některé literární postavy našly inspiraci ve skutečnosti

Mnozí se už nedožili toho, aby sami sebe poznali na stránkách knížky. Třeba Marie Magdalena Novotná: Co by asi řekla tomu, že se stala naší nejslavnější babičkou poté, co o ní její vnučka Božena Němcová napsala ve svém nejznámějším díle? Jenže Magdalena Novotná, rozená Čudová, se sama vydání Babičky nedočkala.