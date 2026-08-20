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Zoufalá opatření na záchranu Římské říše: pomoci měly bizarní zbraně

Radomír Dohnal
Je to jeden z nejpodivuhodnějších textů, které nám antika zanechala. Neznámý autor v něm představuje válečné stroje, které měly pomoci říši čelit nepřátelům. Společně vytvářejí obraz Říma, který hledal spásu v technickém pokroku. Kniha De Rebus Bellicis je katalogem bizarních zbraní, ale též historickým svědectvím.
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Kniha z časů konce světa

Nejen dobré nápady se vracejí. I ty špatné mají svou setrvačnost. Překreslení srpového vozu z De Rebus Bellicis do knihy z roku 1608, která vzdávala poctu „Moudrosti, dovednostem a důstojnosti Východu i Západu říše římské“.

O knize zvané De Rebus Bellicis vlastně víme jen pramálo. Že byla sepsána někdy mezi čtvrtým a pátým stoletím, usuzujeme vlastně jen z několika indicií.

Její text historikům s datací trochu napomáhá, když zmiňuje „nedávnou smrt císaře Konstantina I.“. K té došlo v roce 337. Dalším užitečným vodítkem může být i zmínka o krvavé řeži u Adrianopole. Ta bitva se odehrála v roce 378.

O věcech válečných s fantazií: leckdy přílišnou

V líté vřavě námořní bitvy není třeba mužů u vesel, ale u zbraní. A aby se posádka římské liburny mohla do boje zapojit celá a přitom nedošlo k omezení mobility plavidla, je tu jedno neotřelé řešení automatického kolesového pohonu lodi.
Kniha De Rebus Bellicis inspirovala dlouho po pádu říše římské. V roce 1552 znovu ožila, díky ilustracím a komentářům v knize o římském válečnictví, kterou sestavil Zikmund Gelenius. Na rytině je zachycena čtyřkolová Ballista quadrirotis.
Bodleianské knihovny Oxfordské univerzita nesou ve svých sbírkách i další pozdní vyobrazení zázračných zbraní z De Rebus Bellicis. Tohle je Ballista fulminalis a ilustrativní zobrazení hypotetického způsobu, jak zvýšit dostřel zbraní.
Štít na štít, meč proti meči? Tradiční pojetí vřavy na bitevní poli by mohl změnit Tichodifrus. Tlačené „hroty“ na kolech, které by se probíjely sevřenými šiky sveřepých nepřátel.
14 fotografií

Teoreticky prý mohl být její text napsán až po smrti Theodosia I. v roce 395. Po rozdělení říše římské mezi Honoria a Arcadia, na západní a východní část. Píše se v ní totiž o „princeps“, o panovnících v množném čísle. Jisté to však není.

Zcela nejasné ovšem je, kdo ji vlastně sepsal.

Usuzuje se, vzhledem k technické povaze textu a znalostem vojenské doktríny, že autorem musel být nejspíš vojenský funkcionář nebo inženýr. Muž vyššího vzdělání i společenského postavení. Někdo, kdo si mohl dovolit kritizovat velení a cítil se být z moci své funkce povolaný navrhovat reformy.

Anebo taky ne. A právě proto se ke svému dílu nepřihlásil podpisem a zůstal v anonymitě.

Na otázku, proč vlastně byla kniha napsána, se naštěstí hledá odpověď lépe. Vznikla v reakci na zoufalou vojenskou situaci říše římské. A zoufalá situace si žádala zoufalá opatření. Ta kniha, jejíž název lze z latiny přeložit jako O věcech válečných, je jimi naplněná až po okraj.



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