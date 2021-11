Uhrančivé pověry. S mumiemi a diamanty se pojí svůdné kletby

Ledový muž: kde je mumie, musí být i kletba

Ötziho ostatky nakonec ledový masiv vyjevil a vydal. Zachovaly se však ve velmi dobrém stavu. Zatímco věda se chopila jejich zkoumání, lidská fantazie kolem nich začala vykreslovat pověry.

Za objevením mrazem vysušené mumie pod vrcholem Fineilspitze stála náhoda. Devatenáctého září 1991 si dva němečtí turisté, manželský pár, trochu zašli z hraniční stezky. A mezi kameny nalezli nahnědlé tělo uvězněné v ledu. Původně se domnívali, že hledí na ostatky nějakého nešťastného horolezce. S touto teorií pracoval i četník a správce nedaleké chaty, když se druhého dne pokoušeli ono tělo ze sevření ledovce vyprostit. To už se u místa tragédie zastavilo nejméně osm skupinek výletníků a také řada dobrovolníků, vypomáhajících se záchranou těla těžší technikou. Oficiálně byly tělesné pozůstatky vyzvednuty 22. září, dva dny nato se dočkaly prohlídky archeology a patology z univerzity v Innsbrucku.



Proč archeology? Nedalo se předpokládat, že by soudobý horolezec vyrazil za dobrodružstvím vybaven lukem, šípy a měděnou sekyrkou. A skutečně. Ukázalo se, že nalezený nešťastník skonal kolem roku 3 300 před naším letopočtem a mrazivé klima a ledový příkrov výtečně zachovaly jak jeho tělo, tak řadu předmětů, kterými byl vybaven. Z vymrzlých tělesných ostatků, nyní vážily necelých 14 kilogramů, se dalo vyčíst mnohé. Důmyslné opracování nástrojů, propracovaná skladba a vrstvené provedení oděvu. Rozbor obsahu žaludku doplnil podrobnosti o jeho stravě. A pitva také o pravděpodobné příčině jeho smrti, jež měla hodně co do činění s nehezkou ránou v zádech, způsobenou šípem.

Bulvární média tehdy dost selektivně zúžila záběr prezentovaných informací na to, že Ötzi, jak začal být ledový muž familiárně přezdíván, byl před tisíci lety zavražděn, a stala se z něj mumie. A kde se nachází násilím zabité tělo a k tomu ještě mumie, musí přece nutně existovat i kletba. Proto se v poněkud laciné variaci na kletbu faraonů ex-post začala řešit kletba Ledového muže. Na koho měla dopadnout?

Její obětí se měl stát například Konrad Spindler, univerzitní badatel, který nad ostatky ledového muže strávil nemálo času. Zahynul 14 let po objevu těla. Smrtící nehoda stála i za skonem Rainer Henna, forenzního experta, který holýma rukama naložil Ötziho do pytle, ten zahynul během dopravní nehody, a Kurta Fritze, horského vůdce, který zajišťoval transport mumie helikoptérou. Toho po letech zavalila lavina. Smrt si přišla i pro Helmuta Simona, který se svou přítelkyní tělo objevil, nebo Rainera Hoelze, kameramana, který vyzvednutí těla dokumentoval. Výčet obětí této kletby se v současnosti pohybuje mezi sedmi až jedenácti lidmi.

Neubráníme se přitom dojmu, že úmrtí většiny z nich má přinejmenším nepřekvapivý nebo velmi fádní charakter a celá legenda o kletbě byla na nález těla naroubována velmi uměle.