Záhadná smrt Kleopatry: uštkla ji kobra nebo si namíchala vlastní jed?

Vznešená, inteligentní, ctižádostivá a snad i krásná egyptská královna Kleopatra, která toužila po moci, se proslavila i tím, že byla milenkou dvou nejmocnějších mužů starověkého světa – římského císaře Julia Caesara a po jeho smrti i Marka Antonia. Po dvaceti letech panování ukončil její vládu vpád římských vojsk, která vedl Caesarův prasynovec císař Oktaviánus. Marcus Antonius spáchal sebevraždu a samotnou Kleopatru nechal Oktaviánus uvěznit v mauzoleu královského paláce. Co by ji čekalo? Hanba, potupa a ponížení. To by rozhodně hrdá Kleopatra nepřipustila. Rozhodla se pro důstojnou smrt. Až sem jsou to všechno známá fakta. Dlouhé roky se předpokládalo, že ke Kleopatře propašovali v koši s fíky jedovatou kobru, která ji a její dvě služebné uštknula. Podle jiných zdrojů byl had ve džbánu a podle dalších propašovala Kleopatra jed do mauzolea v dutém hřebínku a poté ho vypila. Jiní tvrdí, že sáhla po jehle naplněné jedem.