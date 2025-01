Místo pro vraždy i úkryt před zákonem. Proč Klánovický les přitahuje zabijáky

Druhá oběť kolínského gangu

Orličtí vrazi, kteří prosluli ukrýváním těl svých obětí do sudů a jejich následným shozením do známé přehrady, nebyli jediným chladnokrevným „devadesátkovým“ gangem u nás. Téměř ve všech směrech jim mohl konkurovat takzvaný kolínský gang v čele s nelítostným Oto Biedermanem. Mezi červencem 1993 a lednem 1996 poslali na onen svět minimálně pět lidí. Nás teď bude zajímat muž, který zemřel jako druhý v pořadí.

Dotyčný se jmenoval Martin a bylo mu 28 let. O pár let mladšímu Biedermanovi do určité míry imponoval, třeba tím, jak bezchybně uměl vrhat útočné nože. Jenže obdiv k člověku je jedna věc a touha po penězích druhá.