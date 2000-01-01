Showbyznys je miloval. Ona, múza mistra hororu, on, hvězda hudební zábavy. Hollywood je zbožňoval – než se sblížili. Vztah bílé herečky Kim Novakové a černošského muzikanta Sammyho Davise vadil. Míšení ras Hollywood neviděl rád. Proto vztah rozbil. Hrubou silou. Smrtelnými výhrůžkami. Doručila je mafie.
Je to příběh citu, vzdoru a pokoření. Nyní se dočkal zpracování ve filmu Scandalous. Toto je protagonistka reálné tragédie, Kim Novaková.
Tím třetím byl rasismus, rasismus společnosti i filmového byznysu. A rovněž bezskrupulózní majetnické manýry Hollywoodu.
Je to příběh o tom, jak ony bariéry zvítězily nad vztahem dvou lidí. Kvůli barvě jejich pleti. V Americe druhé poloviny dvacátého století.
Ona, dcera českých migrantů z Chicaga, byla na cestě vzhůru. Její produkční společnost Columbia Pictures jí předurčila stát se následnicí Rity Hayworthové. Měla jí vynášet zisky jako Marilyn Monroe.
I díky snímku Muž se zlatou paží ji noviny označovaly za nejžhavější hvězdu, na fotce ve filmu s Frankem Sinatrou.
Úspěch jí vynesl i filmový muzikál Pal Joey, kde se objevila vedle Franka Sinatry (a právě i Rity Hayworthové).
V roce 1957 se chystala na natáčení mysteriózního filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka. Snímku, v němž bude excelovat a stane se ikonou.
V tomtéž roce, nezadržitelně na cestě vzhůru, potkala afroamerického zpěváka Sammyho Davise Jr. Exceloval na Broadwayi v muzikálovém trháku Mr. Wonderful, měl za sebou několik oslavovaných alb.
Charismatický, rtuťovitý. Automobilová nehoda mu vzala jedno oko, ale energii a sex-appeal ne. Umělec s renomé nejskvělejšího showmana zábavního průmyslu.
Když ji Davis viděl poprvé, měl prý jeho zájem postranní úmysly. Chtěl tak trochu, po všem ponižování, jehož se mu dostávalo, udělat na rasismus dlouhý nos: najít si tu nejbělostnější kočku Ameriky.
Jenže poté se věci změnily. (Na snímku je Novaková s Hitchcockem při natáčení Vertiga.)
I proto, že vším zamíchala bulvární rubrika, která o jejich kontaktech napsala. (Ještě jednou při práci na filmu Vertigo, opět s mistrem hororu, jehož múzou se stala.)
Nemělo to dopady drbů, které známe dnes. V polovině amerických států byla smíšená manželství zákonem zakázaná. Schvalovaly je jen pouhá čtyři procenta obyvatelstva. Společnost byla stále nakažená rasismem.
Když bulvární noticka otřásla Hollywoodem, Davis se jí omlouval. „Nejsem majetkem studia!“ odpověděla prý. A pozvala ho k sobě domů na špagety a masové kuličky. (Novaková ve filmu Vertigo)
Od té doby se začali scházet. Narážky, útoky, riziko něco zažehly. „Když mně říkali, ať se s ním nescházím, něco uvnitř mě se vzbouřilo. Neměla jsem za to, že do toho komukoli něco je,“ mínila Novaková.
„Nepomýšlela na mě o nic víc než já na ni – než nám to začali zakazovat,“ líčil Davis.
Stali se z nich spiklenci citu a vzdoru. Scházeli se potají. V pokradmu pronajímaném domě na Malibu. Davis někdy ležel v autě schovaný na podlaze pod dekou. Do svého apartmá v lasvegaském Sands Hotel si kvůli ní nechal pořídit soukromou linku, aby se vyhnul hotelové ústředně.
O Vánocích 1957 mu Novaková scházela tak moc, že se nechal pro představení narychlo vystřídat a rozjel se do Chicaga, kde byla u rodičů.
Vánoční romance bulváru neušla: chtějí se vzít, běloška s černochem, co na to Hollywood?!
Hollywood se rozběsnil. Konkrétně šéf Columbia Pictures Harry Cohn, na snímku. Skoro karikatura tyranského kapitalistického producenta, ctitel fašistického diktátora Benita Mussoliniho, kamarád mafiánů, s Johnnym Rossellim ze zločinecké organizace Chicago Outfit nosil na stvrzení přátelství stejný rubínový prsten.
Novaková pro něj byla investicí. Výrobním prostředkem. Majetkem. A Mr. Cohn věděl, co dělat.
Když Davisovi volal jeho otec, jeho přítel Arthur Silber byl u něj. „Vyděsil se k smrti. Já taky,“ vypověděl později.
Táta mu totiž popisoval, jak k němu domů přišel šéf losangelské mafiánské rodiny Mike Cohen, na fotce: když Sammy Davis Novakovou nenechá, zláme mu mafie obě nohy, vydloubne zbývající oko, zakope ho do díry. Výhrůžka končila instrukcí: aby vztah i klepy definitivně ukončil, má si vzít nějakou černošku.
Sankce dopadly i na Novakovou. Studio postavilo kolem jejího domu stráž. Hollywoodská hvězda byla pod zámkem.
Davis se snažil obrátit zase na své přátelské mafiánské kruhy. Amerika, země možností! Jenže gangster San Giancana (na fotografii) mu vyložil, že ho může chránit u sebe v Las Vegas a Chicagu. Ne v Hollywoodu
Bylo to rychlé. V lednu roku 1958 našel Silber Davise zoufalého v lasvegaském hotelu, listoval svým zápisníkem. Hledal si ženu. Ženu, která by mohla hrát manželku.
Afroamerická zpěvačka Loray White souhlasila, Davis ji ostatně zaplatil. Ve svatební den byl tak zničený, že se opíjel od rána. Cestou z oslavy chtěl Loray v autě uškrtit, v hotelu se pokoušel zastřelit: „Proč mě prostě nenechají žít?“
Zamilovali se do sebe s hollywoodskou švédskou herečkou May Brittovou, psal se rok 1960. Vzali se. Peklo se opakovalo.
Brittová přišla o smlouvy, jako manželka černocha nebyla k ničemu. Když byli v Londýně, britští fašisti křičeli před Davisovým vystoupením, ať „ten ne*r vypadne domů“. V Americe dostávala divadla, kde měl zpívat, ohlášení o bombě, demonstrovala proti němu americká nacistická partaj.
Najal ochranku, která jeho i May střežila čtyřiadvacet hodin denně. Nevycházel bez pistole nebo hole se zabudovaným nožem.
Část afroamerické komunity ho pro změnu zavrhovala za zradu: stydí se snad za to, že je černoch?
Ústrky přicházely z mnoha stran. Politickou „vděčností“ byl potrestán hned několikrát. V roce 1960 podpíral kampaň Johna F. Kennedyho, vystupoval pro ni ve dvacítce měst. Odplata? Na národním shromáždění jeho Demokratické strany na něj při zpěvu hymny bučeli.
Když Kennedy volby vyhrál, Davise a Brittovou pozvali na inauguraci. Tři dny před akcí potěšení manželé dostali na vědomí, ať nechodí. Smíšené manželství, pořád kontroverzní, nemělo popudit jižanské kongresmany.
A do třetice pak v roce 1963: manželský pár pozval Bílý dům na setkání s afroamerickými aktivisty, aktivistkami. Když se manželé objevili, podle autorky Emilie Raymondové Kennedy zahlásil své suitě: „Dostaňte je odtud“ a nechal je odehnat od fotografů. Smíšený pár neměl být vidět.
V roce 1968 se Davis s Brittovou rozvedli, v témže roce se oženil s tanečnicí Altovise Gore. Zemřel v roce 1990.
Kim Novaková si v roce 1965 vzala herce Richarda Johnsona, v roce 1966 se z Hollywoodu odstěhovala na ranč. V roce 1974 tam potkala svého druhého manžela, veterináře Roberta Malloye. (Na fotce v dramatu Legenda o Lylah Clarové)
Chovala koně. Dodnes maluje impresionistické a surrealistické obrazy. (Ve snímku Ostře sledovaná banka, 1969)
Tragický vztah Novakové s Davisem, poznamenaný rasismem, je předmětem filmu, v němž ji ztvárnila Sydney Sweeney. Novaková (na fotce z roku 1997) nezastírá obavy z toho, jak film onen její životní moment uchopí.
Nesouhlasí s jeho názvem, namítá, že na jejich vztahu nebylo nic skandálního. Nechce, aby byl svazek vykreslován sexuálně.
„Měli jsme mnoho společného. Včetně potřeby být akceptováni za to, co jsme a co děláme, ne pro to, jak vypadáme,“ vyložila.
