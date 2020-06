Ricin, drogy a cepín. Stalinističtí špioni cílili na anarchistu i agenty

Anarchista Tresca: Nevraždili jsme, ale plánovali to

Carlo Tresca se angažoval i v radikálních odborech Industrial Workers of the World. Na snímku stojí, s bradkou, po boku ikonického odborového lídra „Velkého“ Billa Haywooda.

Nepřímá je úloha, kterou sehrála skupina pro speciální úkoly Lidového komisariátu vnitřních záležitostí (NKVD) v případě Carla Trescy. Italského Američana, anarchisty, publicisty a především kritika kapitalismu, stalinismu i fašismu. A newyorské mafie navrch. Muže, jehož vedla zkušenost, svědomí i společenské podmínky a politické rozvahy k postojům, kvůli nimž si vždy našel velmi nebezpečné nepřátele.

Vydával listy Il Proletario, La Plebe, byl členem americké Italské socialistické federace, stal se zakládajícím členem a lídrem radikální odborové organizace Industrial Workers of the World, Průmysloví dělníci světa, přestoupil k anarchistickým pozicím.

Brojil proti nacionálně-socialistickým stranám, fašismu, který se pod taktovkou Benita Mussoliniho rodil v zemi, kde se narodil. Kritizoval také tmářskou diktaturu ordinovanou masám věřících z Vatikánu. A ostře se vyhrazoval proti stalinismu. V roce 1937 jako člen Deweyho komise zprostil všech obvinění Lva Trockého. Zasadil se o to, aby Stalinův největší protivník nemusel, alespoň oficiálně, žít jako vyhnanec na věčném útěku.

Plány sovětských stalinistů poté zkřížil ještě jednou, když se snažil o prošetření únosu Julie Pointsové. Sufražetky a odborářky, americké komunistky, která „zmizela“ z New Yorku v době, kdy se veřejně rozhodla odhalit tvář stalinských čistek. A nadto se Carlo Tresca pustil i do souboje s mafiánskými organizacemi, které se snažily etablovat v dělnických odborech.

Nepřekvapí tedy, že v hrobě by statečného radikála viděly leckteré síly. Tresca byl dlouhodobě v hledáčku vrahů z NKVD a několik pokusů o to, aby jej její agenti sprovodili ze světa, se jim nejspíš přičíst dá. Většinou to byly „nehody“ s auty, které jej chtěly srazit. Měl štěstí.

Smrtící ránu mu nakonec v lednu roku 1943 zasadil nájemný zabiják mafie Carmine Galante, řečený Cigáro. Agenti Sovětského svazu byli podle všeho dobře informováni o tom, že objednávka na vraždu vzešla od mafiánského bosse Vita Genovese, který se tou dobou ukrýval v exilu na Sicílii, Vraždou nepohodlného kritika fašismus se chtěl zavděčit Mussolinimu. Stalinističtí agenti to nejspíš věděli, potřebu zasáhnout však přirozeně necítili.

Proč Trescu do výčtu zařazujeme? Vražda, kterou lidé z NKVD nakonec nespáchali, jasně demonstrovala výraznou akceschopnost stalinistických zpravodajských sítí hledat si a kontrolovat cíle v zahraničí. Propracovaněji rukopis činnosti NKVD jde vyčíst z dosud neobjasněné sebevraždy Waltera Krivitskyho, který zpravil Západ o chystaném podpisu Molotov–Ribbentropova paktu.