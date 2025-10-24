Keep Calm and… Za války slogan neuspěl. V 21. století se stal hitem

Dočkal se mnoha moderních variací. Zachovej klid a dej si čaj, Zachovej klid a miluj kočky, Zachovej klid a pokračuj v nákupech… Jenže ve svém originále byla mise sloganu Keep Calm and Carry On, díla britské válečné propagandy, neúspěšná. Seznamte se s jeho podivuhodným příběhem.
Měl upadnout v zapomnění, ale vynořil se a uchvátil moderní svět.

Z jednoho konce začíná v roce 2000. V antikvariátu Barter Books v budově někdejší viktoriánské železniční stanice v britském Alnwicku. Jeho majitelé našli červený plakát s bílými písmeny, tudorovskou korunkou a silným sloganem v zaprášené krabici. Dočista náhodou.

Stuarta a Mary Manleyovy zaujal. Vyzařovala z něj působivost, prostý, výmluvný design, jasné sdělení: „Zachovej klid a funguj dál“. Nechali si ho zarámovat a ve svém obchodě ho vystavili. Stuart však navíc nechal natisknout i jeho kopie, potají, protože manželka nesouhlasila. „Odjela na týden na dovolenou, takže jsem tajně vytiskl pět set kusů,“ líčil Stuart Manley v roce 2020 v listu The Guardian.

A zákazníky plakát a jeho slogan chytil. „Mary je velmi praktickou osobou, začali jsme tedy tisknout další a další,“ líčil Manley. Věhlas plakátu však byl pořád spíš regionální. A potom se, docela bez varování, slogan objevil v roce 2005 v listu The Guardian, jako jeden ze svých deseti nejoblíbenějších sloganů ho čtenářstvu nabídla redaktorka Susie Steinerová. I ona si ho pořídila v alnwickém antikvariátu.

Když ho The Guardian zmínil, bylo před Vánoci. „Takže perfektní dárek. Dostávali jsme tisíce objednávek. Tehdy se z toho stal fenomén. Lidi si to začali kopírovat, dělat si z toho srandu, provádět s tím všechno možné,“ popisuje další cesty sloganu knihkupec.

Plakátu i sloganu se vdechl druhý život, a globální. Ten první, z druhé světové války, moc povedený nebyl.



