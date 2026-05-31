Původně býval ikonický Louvre středověkou pevností, kterou teprve král František I. Francouzský proměnil v palác hodný svého jména. Právě tento energický muž mnoha zájmů v roce 1532 nechal vyrobit první z korunovačních klenotů, jež se poté dědily z panovníka na panovníka. Když revolucionáři v roce 1792 svrhli monarchii, královské šperky byly prohlášeny za majetek nového státu patřící všemu lidu.
Klenoty poté putovaly do péče Louvru, kde měly navždy zůstat vystavené ve skvostné Apollonově galerii. Rovných šedesát metrů dlouhá hala s pozlaceným štukem a stropními malbami starých mistrů byla pro šperky důstojným a bezpečným domovem. Ale jen do října loňského roku...
Po loupeži se tam setkali v parkovacím domě, kde obdivovali svůj drahocenný lup, aniž si ovšem všimli, že stojí přímo pod bezpečnostní kamerou.