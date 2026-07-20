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Japonka jednatřiceti mužů. Za války se kvůli ní vraždili na ostrově v Pacifiku

Milan Vodička
  20:00

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Pomsta Perlové královny tomu říkali. O romantice to ale nebylo. | foto: Far East Film

Na konci války uvízli v džungli a všichni ji chtěli. Bojovali o ni jako v době kamenné. Po pár letech byla třetina mužů mrtvá. Vraždy, záhadná zmizení, otravy. Legenda říká, že si s nimi hrála pro zábavu. Ale jak to bylo doopravdy?

Když Kazuko Higaová dorazila v krásném kimonu a s rudě nalíčenými rty v roce 1950 z džungle do Jokohamy, na molu ji vítalo na tisíc lidí, jak to Japonsko dělalo každému krajanovi, který po válce roky uvázl otrhaný kdesi daleko v tropickém pralese.

Ale její hlavní sláva pacifické lady Macbeth měla teprve přijít.

Ostrov Anatahan je neobydlený krtinec v Pacifiku, kde si desítky mužů myslely, že ovládají jednu ženu, ale ona ovládala je. Takže na konci jich zbylo o třetinu míň.

Pozabíjeli se. Kvůli ní.

Trosečníci se musí cítit jako jako postavy příběhu Agathy Christie Deset malých černoušků. Nevědí kdy, ale na každého zřejmě dojde. Takže mají další poradu. A dojdou k drastickému řešení.

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