Když Kazuko Higaová dorazila v krásném kimonu a s rudě nalíčenými rty v roce 1950 z džungle do Jokohamy, na molu ji vítalo na tisíc lidí, jak to Japonsko dělalo každému krajanovi, který po válce roky uvázl otrhaný kdesi daleko v tropickém pralese.
Ale její hlavní sláva pacifické lady Macbeth měla teprve přijít.
Ostrov Anatahan je neobydlený krtinec v Pacifiku, kde si desítky mužů myslely, že ovládají jednu ženu, ale ona ovládala je. Takže na konci jich zbylo o třetinu míň.
Pozabíjeli se. Kvůli ní.
Trosečníci se musí cítit jako jako postavy příběhu Agathy Christie Deset malých černoušků. Nevědí kdy, ale na každého zřejmě dojde. Takže mají další poradu. A dojdou k drastickému řešení.