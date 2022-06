Kávou ke zdraví. Dva tři šálky denně souvisejí s nižším rizikem úmrtí

Na úvod rovnou předešleme, že to není první výzkum, který kávě přisuzuje pozitivní zdravotní účinky. Předchozí studie, shrnuje je metaanalýza publikovaná v magazínu British Medical Journal, spojily konzumaci kávy například s nižším rizikem Parkinsonovy choroby, cukrovky typu 2, rakoviny jater i prostaty, srdečních onemocnění.

Studie autorského týmu z univerzity v čínském Kantonu na nadějné recenze síly kávy navazuje.

Úctyhodných třicet procent

Její autoři měli k dispozici data U. K. Biobank, rozsáhlého úložiště demografických a zdravotních informací. Vědci stopovali údaje z let 2009 až 2018, sledovali muže a ženy mezi sedmatřiceti a třiasedmdesáti lety, průměrný věk byl pětapadesát, hlásí server Syfy. Při začátku jejich pozorování netrpěl žádný z respondentů ani respondentek kardiovaskulární chorobou ani rakovinou. Autory studie zajímalo, co napoví konzumace kávy o zdraví a životě dotyčných.

Tendenci spojující pití kávy a úmrtnost popisují v textu vydaném v magazínu Annals of Internal Medicine, a je to oslava střídmého pití kávy. Lidé, kteří konzumovali dva až tři šálky denně a dopřávali si do nich zhruba lžičku cukru, měli nejnižší riziko úmrtí, v průměru o třicet procent menší než ti, kteří si kávu odpírali.

„To je hodně. Je jen málo věcí, které snižují úmrtnost o třicet procent,“ komentovala zjištění pro list The New York Times Christina Wee z Harvard Medical School, která studii v magazínu doprovodila komentářem. Server Inverse přitom upřesňuje, že vědci zjistili, že mezi mírou konzumace kávy a úmrtností je tendence ve tvaru písmene U. Dva tři šálky jsou optimální, méně i více už je spojeno s vyšší úmrtností.

Výzkum si přesto zaslouží několik dodatků.

Bádání nekončí

Zjištění přinesla velké překvapení, střídmým konzumentům lehce oslazené kávy totiž přisoudila nižší riziko úmrtnosti než ctitelům uměřeného pití kávy dočista bez cukru. Ti se mohli ve vztahu k nepijákům pochlubit rizikem úmrtí menším pouze o devatenáct procent. V tomto bodě jsou závěry výzkumu kotraintuitivní, očekávalo by se, že neslazený nápoj bude spojený s lepšími výsledky. Zjištění tedy mohou naznačovat, že jsou ve hře i jiné faktory než počet hrníčků kávy.

Nejen proto je největším limitem čínské studie fakt, že se nepyšní příčinným vztahem. Uměla prokázat souvislost mezi pitím kávy a rizikem úmrtí. Nemůže ovšem tvrdit, že k menšímu riziko úmrtí vede právě konzumace onoho nápoje sama o sobě. Christina Wee považuje za hodnověrné, uvádí server NBC News, že káva vykazuje jisté přímé zdravotní benefity. Nemůžeme však přesto se vší jistotou říci, že její pití samo o sobě vede k nižšímu riziku úmrtí.

Autoři studie totiž nemohou vyloučit, zda muži a ženy z jejich objemného vzorku, kteří pili střídmě kávu a chlubili se nižším rizikem úmrtí, náhodou nebyli též bohatší a nepyšnili se tedy též lepším přístupem ke zdravotní péči, k volnému času a sportování. Autoři studie však uvádějí, že faktory jako vystavení respondentů a respondentek znečištění životního prostředí, jídelníček, kouření, socioekonomický status zohledňovali. Na kontextu však záleží do detailu. Je rozdíl mezi dvěma třemi hrníčky kávy při relaxu – a tímtéž množství, které nás má uchránit stresu a přepracovanosti při dalším přesčasu v práci.

Studie je navíc závislá na subjektivních hlášeních sledovaných lidí, a s nimi je spojeno riziko chybovosti, dodává server Medical News Today.

Antioxidanty a lepší střevní mikrobiom

Vědci navíc přesně nevědí, proč se káva takovými pozitivními zdravotními účinky chlubí. Směr, kudy pátrat, však znají. Zaměřují se na antioxidanty, které nápoj obsahuje a které dokážou bránit nebo oddalovat poškození buněk. Kávová zrna jich obsahují vysoká množství, cituje The New York Times nutriční odbornici Beth Czerwony. Gastroenteroložka Ali Rezaie pro server Inverse zdůraznila, že káva je velmi prospěšným stimulantem střevního mikrobiomu. A ten je pilířem zdraví a dlouhého života, dodává.

Eric Goldberg z newyorské Grossman School of Medicine přitom připomíná, že řeč je o klasické kávě. Ne o produktech, jako je Caramel Macchiato, Frapuccino, které mohou vysokým zastoupením tuků a kalorií pozitivní přínosy kávy snižovat. A už vůbec ne o umělých studených nápojích s kofeinem v plechovce.