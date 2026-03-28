Umírali, když zachraňovali svět před Němci i Japonci naráz, ale neviděli ani jednoho. Nepadl jediný výstřel, a přesto to bylo nejsmrtelnější bojiště celé druhé světové války.
Z pětapadesáti tisíc vojáků zemřel každý druhý.
Jejich šance na přežití byla mnohem menší, než měli vojáci v gigantických bitvách na východní frontě nebo v Normandii.
Gumová armáda má padesátiprocentní ztráty. To je na úrovni posádek britských bombardérů. Hůř už na tom byli jen námořníci z německých ponorek, jichž zahynulo asi sedmdesát procent. Pro srovnání: V sovětské armádě padlo něco mezi pětadvaceti až třiceti procenty mužů.