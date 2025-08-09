Karel IV. měl čtyři manželky (to si pamatujeme z dějepisu) a 12 dětí. Jeho rodiči byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna, poměrně známý je i jeho mladší bratr Jan Jindřich, markrabě moravský. Dále už většinou naše znalosti o jeho příbuzenstvu nesahají.
Přitom vztah Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl obdařen dokonce sedmi dětmi. Kromě pozdějšího císaře Karla a markraběte Jana Jindřicha měli ještě čtyři dcery a také (prostředního) synka, který dostal po udatném pradědečkovi jméno Přemysl Otakar. Bohužel zemřel ještě jako batole a do dějin se nestačil vlastně nijak zapsat. Kytičku na hrob (ač nezachovaný) mu můžete dát do kláštera na Zbraslavi, kde bylo děcko roku 1320 pohřbeno vedle dalších příbuzných.
Mladý Lucemburk se stal vhodnou sňatkovou partií a už jako patnáctiletý se v roce 1352 oženil s asi třicetiletou Johanou Brabantskou. Lásku ke své ženě vyjádřil i v mnoha básních.