Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Narodil se prvním císařským řezem, vládl v Bruselu. Vševěd ví, jak žil bratr Karla IV.

Premium

Fotogalerie 9

Hrobka Václava Lucemburského v Belgii. | foto: Jiří Martínek

Jiří Martínek
  20:00
Budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána se zhojila. Středověké kroniky těmito slovy popsaly zrození Václava I. řečeného Českého, nevlastního bratra císaře Karla IV. O téměř sedm století později z toho vědci vyvodili, že šlo pravděpodobně o vůbec první císařský řez v historii, při němž přežily jak matka, tak dítě. Osudy málo známého Lucemburka popisuje historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního pořadu Na lovu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Vševěd to ví

Karel IV. měl čtyři manželky (to si pamatujeme z dějepisu) a 12 dětí. Jeho rodiči byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna, poměrně známý je i jeho mladší bratr Jan Jindřich, markrabě moravský. Dále už většinou naše znalosti o jeho příbuzenstvu nesahají.

Přitom vztah Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny byl obdařen dokonce sedmi dětmi. Kromě pozdějšího císaře Karla a markraběte Jana Jindřicha měli ještě čtyři dcery a také (prostředního) synka, který dostal po udatném pradědečkovi jméno Přemysl Otakar. Bohužel zemřel ještě jako batole a do dějin se nestačil vlastně nijak zapsat. Kytičku na hrob (ač nezachovaný) mu můžete dát do kláštera na Zbraslavi, kde bylo děcko roku 1320 pohřbeno vedle dalších příbuzných.

Mladý Lucemburk se stal vhodnou sňatkovou partií a už jako patnáctiletý se v roce 1352 oženil s asi třicetiletou Johanou Brabantskou. Lásku ke své ženě vyjádřil i v mnoha básních.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Vševěd to ví

Proč se u nás říká klokan a ne kengura? Vševěd ví o původu českých jmen zvířat

Anglicky kangaroo. Německy Känguru. Španělsky canguro. Rusky kenguru. I polsky...

Anglicky kangaroo. Německy Känguru. Španělsky canguro. Rusky kenguru. I slovensky kengura, dokonce...

Když kus Slunce spadne na zem. Vševěd ví o kráterech po dopadu meteoritů

Letecký pohled na Nördlingen od západu

Bylo pozdní jaro, tak roku 66 500 000 př. n. l. plus minus milion let. Z ničeho nic se nad místy,...

Šermíř, filatelista i porodník. Vševěd ví, kdo byl první brankář českých hokejistů

Josef Gruss (třetí zleva) na fotografii se svými spoluhráči.

Na olympiádách soutěžil v tenisu a šermu, vedl athletickou amatérskou unii, olympijský výbor, ale...

Žena, židovka, pražská Němka. Vševěd mapuje těžký osud významné vědkyně

Julie Moschelesová

Uspěla ve světě, který jí nebyl nakloněn. Žena, židovka, německy mluvící, inteligencí převyšující...

Obeplul zeměkouli, dožil v blázinci. Vševěd ví o prvním českém světoběžníkovi

ilustrační snímek

První český rodák, který podnikl cestu kolem světa, zaznamenal významné vědecké úspěchy, týrali ho...

Nejčtenější

Repertoár mučení z ruských věznic. Čeká vás zvonok Putinu i slonik

Kyryza, slonik, vaj-vaj. Zvonok Putinu, metoda Karbyšev. Tajemná slova, která popisují veřejná tajemství mnohých ruských věznic. Označují metody mučení, která v nich vězňům dopřávají bachaři nebo...

Neohrožená. Rolím obětuje Charlize Theronová tělo i duši. Slaví padesátku

Jedna z nejlépe placených hereček světa, ztvárňuje role složitých postav, skutečných žen s působivými osudy, pronikla do mužského světa akčních filmů. Uznávaná producentka. Tvář kampaní za právo na...

Masturbační abstinence. Její prospěšnost prověřila první studie. Překvapila

Internetová popularita tohoto trendu stále roste. Měsíční zřeknutí se masturbace má podle jeho zastánců posílit sexuální energii, touhu, prožitek i výkonnost. Tyto údajné přínosy však dosud...

Není síla jako síla. Pro zdravou dlouhověkost je důležitý speciální druh

Výkonnější svaly, silnější kosti, lepší kardiovaskulární i metabolická kondice. Též však zdravější mozek. Výhody silového tréninku potvrzuje studie za studií. Aktuální výzkum však potvrdil, že pro...

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých...

Sloni se v říji mění v monstra. Pračlověk jim totiž vybil alfa samce, líčí biolog Jirků

Premium

Začalo to v africké kolébce lidstva tunovými želvami, které nestihly utéct. Potom však byli v Evropě vyhubeni také sloni, nosorožci, koně, pratuři a další druhy velkých zvířat, jež se počítají do...

10. srpna 2025

Narodil se prvním císařským řezem, vládl v Bruselu. Vševěd ví, jak žil bratr Karla IV.

Premium

Budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána se zhojila. Středověké kroniky těmito slovy popsaly zrození Václava I. řečeného Českého, nevlastního bratra císaře Karla IV. O téměř sedm století...

9. srpna 2025

„Viděl jsem lidi bez očí a bez tváří.“ Muž, který přežil dva atomové výbuchy

Premium

Příběh Cutoma Jamagučiho je téměř neuvěřitelný. Když před 80 lety svrhly Spojené státy jadernou pumu na Hirošimu, byl tam. Na druhý den se vrátil domů do Nagasaki, aby totéž peklo zažil znovu. Přesto...

9. srpna 2025

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých...

9. srpna 2025

Kocour přežil zkázu tří válečných lodí. Nepotopitelný Sam přeběhl od nacistů k Britům

Premium

Kočka prý má sedm životů. Černobílý roční kocourek Sam přežil za druhé světové války svou smrt během jednoho roku hned třikrát. Dožil pak v klidu v námořnickém domě v Belfastu jako válečný veterán....

8. srpna 2025

Není síla jako síla. Pro zdravou dlouhověkost je důležitý speciální druh

Výkonnější svaly, silnější kosti, lepší kardiovaskulární i metabolická kondice. Též však zdravější mozek. Výhody silového tréninku potvrzuje studie za studií. Aktuální výzkum však potvrdil, že pro...

8. srpna 2025

Válka o největší jeskyni světa. Kentucky zažila bizarní boj o turisty

Premium

Ukradená mrtvola, podpalované stánky. Mamutí jeskyně je nejdelším podzemním systémem světa. Jenže na počátku dvacátého století byla i epicentrem konfliktu, který se do regionální historie zapsal jako...

7. srpna 2025

Zahrabaný Vietnamec v lese, mrtvý senior v bytě. Klíčem k případům byly hodiny

Premium

Zločin – vraždy nevyjímaje – často nechodí sám. A někdy se jednotlivé případy propletou tak, že se zapíší do análů kriminalistiky. A je pak jen otázkou času, kdy jej zpracují televizní či filmoví...

6. srpna 2025

Neohrožená. Rolím obětuje Charlize Theronová tělo i duši. Slaví padesátku

Jedna z nejlépe placených hereček světa, ztvárňuje role složitých postav, skutečných žen s působivými osudy, pronikla do mužského světa akčních filmů. Uznávaná producentka. Tvář kampaní za právo na...

6. srpna 2025

Chlapský svět ještě nezmizel. Rozdělení rolí mělo svůj smysl, říká mořeplavec Kos

Premium

Před osmi lety koupil v Norsku notně zchátralý vrak. Dnes se Petr Kos na vlastnoručně opravené lodi jménem Anna vždy od června do září plaví podél norského pobřeží, pořádá zážitkové plavby a objevuje...

5. srpna 2025

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Repertoár mučení z ruských věznic. Čeká vás zvonok Putinu i slonik

Kyryza, slonik, vaj-vaj. Zvonok Putinu, metoda Karbyšev. Tajemná slova, která popisují veřejná tajemství mnohých ruských věznic. Označují metody mučení, která v nich vězňům dopřávají bachaři nebo...

5. srpna 2025

Kalendář v hlavě, rekordní dárkyně vlasů aneb netradiční čeští rekordmani

Premium

Neběhají nejrychleji, neskáčou nejvýš ani neházejí daleko. A přesto jsou zcela výjimeční. Každý z nich si něčím mimořádným a až neuvěřitelným zajistil místo v České databance rekordů Agentury Dobrý...

4. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.