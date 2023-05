Dva nejznámější zrádci národa, každý jiný. Sabinu s Čurdou pojí tragické osudy

Je horký červnový den roku 1857. Stojí před olomouckou věznicí, mžourá do slunce, páchne potem. Právě ho pustili ve zbědovaném stavu. Několik let poté, kdy zamilovaný císař František Josef I. vyhlásil po svatbě s čarokrásnou Sissi amnestii, která ho zachránila před šibenicí. Karlu Sabinovi je třiačtyřicet let, ale vypadá na šedesát.

Sabina? Tuberák, manželka taky, dcera nemocná, každou blbost musel nosit na policii. Vždyť to nebyl život. Ale národ ho odsoudil jako zrádce a mnohokrát ho na ulici chtěli lynčovat.