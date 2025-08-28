Neolitická společnost, které se studie shrnutá v magazínu Scientific Reports týká, obývala Pyrenejský poloostrov asi před 6 500 až pěti tisíci lety. Někdejší nomádi se začali usazovat. To byla velká změna, lidé se seznamovali se zemědělstvím, začínali chovat zvířata, mezi jednotlivými skupinami začaly vyrůstat sociální rozdíly.
Ona velká transformace se neobešla bez turbulencí. Doprovázely ji konflikty a nestabilita. Na území se vměstnávala velká populace, jednotlivé skupiny soupeřily o zdroje, domácí obyvatelé se setkávali s těmi novými. Následkem byly násilné konfrontace, o území, o nastavení mocenských poměrů. Jejich intenzita rostla v době bronzové, události v El Mirador se však odehrály ještě před ní. Asi před 5 700 lety, v době kamenné.
O obecném charakteru doby a o tom, co se konkrétně odehrálo v okolí sluje, vydalo svědectví 650 kostních fragmentů. Patřily přinejmenším jedenácti lidem, dětem, dospívajícím i dospělým. Všichni byli místní, dodává server Popular Science. Nejmladší oběti bylo sedm let, nejstarší překročila padesátku.
Celá skupina, snad rodina, se stala obětí útoku. Jeho cílem, jak studie podtrhuje, mělo být „konečné vyhlazení“ konkurenční komunity.