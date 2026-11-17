Popis toho, o čem vypověděly kosterní ostatky ze tří archeologických nalezišť z neolitu, zní tím hororověji, čím pečlivěji a nezúčastněněji ho věda podává. „Rozsah modifikací a jejich anatomické rozmístění naznačuje intenzivní zpracovávání, včetně vyvrhnutí, oddělení hlavy a končetin od těla, vykloubení jednotlivých částí, včetně žeber, oddělení velkých svalových partií, zlomeniny kostí pro přístup k mozku a morku, rozdělení na menší porce pro vaření,“ shrnuje neolitickou gastronomii práce vydaná v magazínu Journal of Archaeological Science.
Lidské kosti. A jejich řeznická úprava
Mezi surovinami tehdejších šéfkuchařů byli lidé, jejichž ostatky vydala tři jihošpanělská naleziště. Jeskyně Malalmuerzo, což ironicky ve španělštině znamená „špatný oběd“, Carigüela a Majolicas. Celkem z nich výzkum analyzoval 967 kosterních ostatků, které patřily přinejmenším šedesáti lidem. Věda měla první z nich k dispozici už před padesáti lety, scházely jí však metody, jak nálezy patřičně prozkoumat.
Nyní je již prověřit mohla. S pomocí moderních metod dovedla odlišit stopy řeznických zásahů a lidských zubů na kostech, vzniklé bezprostředně po úmrtí dotyčných, od přirozeného poškození ostatků v následující době.
Našla spoustu stop kanibalismu. A zjistila, že ho nelze vysvětlit jednou kritickou událostí, například válkou nebo hladověním. Kanibalismus se v Granadě odehrával po staletí, zhruba od roku 5 470 do roku 3 650 před naším letopočtem.
Tři jeskyně, tři kanibalismy
Systematické řeznické zásahy vykázaly kosti ze všech tří jeskyní, zpracovatelské procesy lidských těl se podobaly. Tři naleziště však nabízela odlišný obraz. Kanibalistické hodování v nich mělo různé kontexty.
Jeskyně Malalmuerzo ukrývala ostatky všech věkových skupin, děti mladší dvanácti let i dospělí muži a ženy byli zastoupeni v obvyklých proporcích. Stopy svědčí o skalpování, oddělování hlav, odřezávání masa, lámání kostí, o vaření. Kosti byly žvýkány, a to včetně dětských, které nesou stopy po „velmi intenzivní konzumaci“, jak uvedla spoluautorka studie Ana Solari.
Dva tamní lebeční fragmenty svědčí o tom, že kanibalismu předcházelo násilí, konkrétně rány tupým předmětem. Výzkumníci se však spíše domnívají, že byli zavražděni všichni, jejichž ostatky byly v jeskyni Malalmuerzo uloženy. Široké věkové a demografické zastoupení by podle dalšího spoluautora práce Antonia Rodrígueze-Hidalga nasvědčovalo jednomu velkému, plošnému masakru. A radiokarbonové datování poukazuje na velmi krátký časový úsek na přelomu pátého a čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem.
Jinak tomu bylo u pochovaných v jeskyni Majolicas. Ostatky jsou mladší, pocházejí z období mezi lety 3950 až 3760 před naším letopočtem, především však na nich chybí stopy násilí. A demografický profil je neúplný, na jídelníčku zdejších kanibalů chyběly malé děti. Pro ctitele detailů poznamenejme též, že se zde méně intenzivně lámaly dlouhé kosti. Nejpozoruhodnějším rysem ostatků v Majolicas je však rumělková barva na některých kostech, především dospívajících jedinců. Naznačovala by specifický, rituální kontext kanibalismu.
Jeskyně Carigüela nabízí jiný obraz. Ne všechny tamní kosti totiž nesly stopy kanibalismu, zpracovávány, vařeny, porcované a ohlodávané byly jen některé. Ostatky patřily téměř výhradně starším dospělým, scházeli děti i mladiství. Kanibalismus tady navíc přetrvával velmi dlouho, zhruba od roku 5470 do roku 3650 před naším letopočtem. Opakovaně se tedy vracel. Autorský tým vyslovuje hypotézu, že šlo o endokanibalismus, konzumace těl lidí vlastní skupiny. Snad rituální, dvě lebky – jedna dospělého člověka a druhá dítěte – byly upraveny tak, aby mohly sloužit jako nádoby.
Prostě jedli bližní
Protože ostatky nebyly v žádné z jeskyní pohřbeny do hrobů ani zpopelněny, mohl být podle studie tamní kanibalismus prostě způsobem, jak se se zemřelými rozloučit. Sníst toho druhého byl svým způsobem pohřeb. Soudí to další autor práce Miguel Botella, který byl u prvních nálezů v jeskyni Majolicas.
„Velkou většinu nezabili. Prostě zemřeli, a poté je snědli,“ sdělil listu The New York Times. Poznamenává, že tehdejší lidé nebyli vzájemným jedením posedlí. Byli to farmáři a pastevci, příslušníci zemědělské společnosti. Chovali kozy, pěstovali pšenici. Čas od času snědli svého bližního, možná z víry, že s nimi tak zůstane ve spojení, možná proto, že to pro ně byl jen další zdroj živin stejně jako zvířecí maso, naznačuje Botella.
„Neměli tabu, jaká dnes známe my,“ dodává pro list Ana Solari.