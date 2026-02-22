Dveře přívěsu, ve kterém s pěti sourozenci žil, procházel bokem. Pohyboval se pomalu a rozvážně. Přezdívka Drobek, kterou získal v dětství, byla odrazem smutné ironie. Svou matku o hlavu přerostl, ještě než dochodil základní školu. A ke své dospělé výšce 185 centimetrů pak přidal morbidní obezitu. Být ve formě u něj znamenalo 204 kilogramů. Ale občas nabral i dalších dvacet třicet kilogramů. To když zajídal stres a deprese, jak říkal.
Po šesti měsících její rozložené ostatky částečně vyzvedne a fragmenty její lebky si uchová na památku.