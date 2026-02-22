Z lidí jsem dělal hamburgery, vypovídal dvěstěkilový gladiátor ze slumu

Vrah Joe Metheny (ve výřezu) zemřel ve věznici Western Correctional Institution, Cumberland v Marylandu v roce 2017 ve věku 62 let.

Radomír Dohnal
Z namletého masa svých obětí měl vyrábět hamburgery, které prodával nic netušícím lidem ze stánku u silnice. Jenže jediné nasekané maso měl Joe Metheny ve své hlavě. Jeho mozek, myšlení i osobnost úplně rozleptaly drogy. Do morbidní galerie amerických sériových vrahů mu pomohla až bulvární média.

Krimi příběh

Dveře přívěsu, ve kterém s pěti sourozenci žil, procházel bokem. Pohyboval se pomalu a rozvážně. Přezdívka Drobek, kterou získal v dětství, byla odrazem smutné ironie. Svou matku o hlavu přerostl, ještě než dochodil základní školu. A ke své dospělé výšce 185 centimetrů pak přidal morbidní obezitu. Být ve formě u něj znamenalo 204 kilogramů. Ale občas nabral i dalších dvacet třicet kilogramů. To když zajídal stres a deprese, jak říkal.

Po šesti měsících její rozložené ostatky částečně vyzvedne a fragmenty její lebky si uchová na památku.

titulek

„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

ilustrační snímek

Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo...

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické...

Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet

Chameleon Rasmussen. Odhalit, kým vlastně byl, si vyžadovalo... jednu urputnou...

Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Ukrývaný ve falešné identitě. Hledaného zločince ve vinaři nepoznali ani sousedé

ilustrační snímek

Stál v ošetřovně a poslušně natáhl dlaň. Muž v bílém plášti mu do ní nasypal několik pilulek....

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce,...

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Premium
Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

Z lidí jsem dělal hamburgery, vypovídal dvěstěkilový gladiátor ze slumu

Premium
Vrah Joe Metheny (ve výřezu) zemřel ve věznici Western Correctional...

Z namletého masa svých obětí měl vyrábět hamburgery, které prodával nic netušícím lidem ze stánku u silnice. Jenže jediné nasekané maso měl Joe Metheny ve své hlavě. Jeho mozek, myšlení i osobnost...

22. února 2026

„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

Premium
ilustrační snímek

Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo když trochu přebral a pohádal se se ženou. Byly dvě hodiny ráno. Rudolf Š. netušil, že na místě...

21. února 2026

Jako Al Capone. Paříž v roce 1944 děsily gangy amerických dezertérů

Premium
Paříž vítá americké vojáky. Ve výřezu Alfred Whitehead.

Loupili a zásobovali nenasytný černý trh ukradeným armádním benzinem, jídlem, cigaretami i pastou na zuby. Krádeže prováděli se zbraněmi jako vojenské akce. Jen na cigaretách vydělali 28 milionů...

21. února 2026

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

21. února 2026

Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek

Premium
Robin Řežábek

Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...

20. února 2026

Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus

Pan Voigt poznal, že šaty dělají člověka. Zvlášť, když jsou vojenské – a je to...

Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...

19. února 2026

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

18. února 2026

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

17. února 2026

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

16. února 2026

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Premium
Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...

15. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...

14. února 2026

OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest...

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze...

14. února 2026

