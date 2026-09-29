Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Artefakt Coso: automobilová svíčka v šutru
Měl to být doklad o cestování v čase. Na první pohled nepopiratelný, doslova skálopevný. Zapalovací svíčka značky Champion se v roce 1961 postarala o rozruch: byl totiž vrostlá do kamenné geody, do šutru starého půl milionu let.
Milovníci záhad artefakt, který dostal název Coso, prohlásili za potvrzení svých teorií o putování časem: svíčku z docela moderního světa musel zanechat hluboko v historii neznámý cestovatel napříč epochami.
Jejich naděje však nedošly naplnění. Jak se totiž záhy ukázalo, zmíněný šutr nebyl vůbec geodou, ale docela obyčejnou kamennou konkrecí. A mezi tím je velký rozdíl. Konkrece, minerální agregát, slepenec, se nemusí geologickými procesy tvořit statisíciletí. Vznikne přirozeně za desetiletí. V příhodných podmínkách klidně i za jediný rok. Takže zapalovací svíčka značky Champion, vyráběná v roce 1920 a používaná ve Fordech typu T, měla víc než dost času, aby se stala součástí historie vrostlé do kamene.
Původní nálezci artefaktu se poté odmlčeli. Nechtěli už poskytovat žádné další doplňující informace, ani zpřístupnit svůj nález dalšímu zkoumání. Nestáli o to kompromitovat senzaci. To se povedlo až v roce 2018, kdy jeden z jejich potomků nechal geodu skutečně prozkoumat geology z washingtonské univerzity. A nic, co by potvrzovalo půlmilionové stáří, se nevyjevilo. V době, kdy do sebe zabudovala součástku, nebyla konkrece starší čtyřiceti let.
Cestovatelé v čase za sebou zapalovací svíčky k motorům prostě nenechávají.