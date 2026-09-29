Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Radomír Dohnal
Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle artefakty byly skutečné. Některé ale vyrobili jejich nálezci, jiné zanechala v místě stavební technika.
Část 1/5

Artefakt Coso: automobilová svíčka v šutru

Při rozřezávání této domnělé geody zničil jeden z nálezců diamantový vrták. Nečekal, že uvnitř nalezne artefakt z minulosti.

Měl to být doklad o cestování v čase. Na první pohled nepopiratelný, doslova skálopevný. Zapalovací svíčka značky Champion se v roce 1961 postarala o rozruch: byl totiž vrostlá do kamenné geody, do šutru starého půl milionu let.

Milovníci záhad artefakt, který dostal název Coso, prohlásili za potvrzení svých teorií o putování časem: svíčku z docela moderního světa musel zanechat hluboko v historii neznámý cestovatel napříč epochami.

Jejich naděje však nedošly naplnění. Jak se totiž záhy ukázalo, zmíněný šutr nebyl vůbec geodou, ale docela obyčejnou kamennou konkrecí. A mezi tím je velký rozdíl. Konkrece, minerální agregát, slepenec, se nemusí geologickými procesy tvořit statisíciletí. Vznikne přirozeně za desetiletí. V příhodných podmínkách klidně i za jediný rok. Takže zapalovací svíčka značky Champion, vyráběná v roce 1920 a používaná ve Fordech typu T, měla víc než dost času, aby se stala součástí historie vrostlé do kamene.

Původní nálezci artefaktu se poté odmlčeli. Nechtěli už poskytovat žádné další doplňující informace, ani zpřístupnit svůj nález dalšímu zkoumání. Nestáli o to kompromitovat senzaci. To se povedlo až v roce 2018, kdy jeden z jejich potomků nechal geodu skutečně prozkoumat geology z washingtonské univerzity. A nic, co by potvrzovalo půlmilionové stáří, se nevyjevilo. V době, kdy do sebe zabudovala součástku, nebyla konkrece starší čtyřiceti let.

Zapalovací svíčka Champion, která se v roce 1920 začala používat v motorech Ford typu T.

Cestovatelé v čase za sebou zapalovací svíčky k motorům prostě nenechávají.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?

Klinika ALPHALABS poskytuje testosteronovou terapii

Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...

Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné...

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...

Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu

Pevný pohled. Muž, jehož tvář rekonstrukce vydala, musel notně bojovat, aby...

Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....

Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii

Premium
Karel IV.

Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...

VIDEO: Facky, zadky, plastiky. Rumunská MMA korporace sází na bizarní show

Ta sedla! Plácání přes zadek je atraktivní sport

Má to téměř vše. Unifikovanou krásu s plastikami a monstrózními rty, sexismus, absenci jakéhokoli umu. Dámská fackovaná servírovaná rumunskou organizací RFX je ryzím spektáklem.

Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Archeologie nepotřebuje vylepšovat senzacemi. Existenci předvěkých vyspělých...

Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...

29. září 2026

Měl být dílem obra Benandonnera. Irský div vznikl mnohem větší silou

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné...

Patří mezi nejnavštěvovanější přírodní úkazy Severního Irska. Připomíná kamenné varhany, tvoří ho na 40 tisíc čedičových sloupců, téměř perfektně vysoustružených do šestihranných tvarů. Vznik Obrova...

28. září 2026

Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve skautu, líčí religionistka

Premium
Jitka Schlichtsová

Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...

27. září 2026

KVÍZ: Testosteron není jen hormon mužnosti. Víte, k čemu ho tělo potřebuje?

Klinika ALPHALABS poskytuje testosteronovou terapii

Testosteron patří mezi nejdůležitější hormony v mužském těle, jeho význam ale zdaleka nekončí u svalů, sexuální výkonnosti nebo růstu vousů. Ovlivňuje také psychiku, metabolismus, kosti či rozložení...

vydáno 27. září 2026

Bizarní trik delfína Bubblese: rybu utahá, až mu vydá oběd ze žaludku

Delfín v Austrálii nutí ryby zvracet, jejich vyvrhnutou potravu pak sežere

Není to příliš vkusné, ale efektivní ano. A mohli-li bychom zvířatům přisuzovat lidské motivy, též zlomyslné. Delfín, jemuž dali místní jméno Bubbles, si u ostrova Lady Elliot u australského...

27. září 2026

Hitler, faraon, lachtan. Poznejte zákony a pasti online potyček

Do historie se zapsal tak destruktivně, že se přirovnání k Adolfu Hitlerovi v...

Godwinovo pravidlo, Reductio ad Hitlerum, pravidlo Poeovo, Brandolinovo, lachtaní metoda. Seznamte se s triky, pastmi a fauly, které dělají z online debat neplodnou disciplínu.

26. září 2026

Dědice našli v Rakousku, nápad by vyvolal odpor. Co kdyby měli Češi opět monarchii

Premium
Karel IV.

Napadlo vás někdy, proč v Praze na Hradě nesedí ctihodný muž se svatováclavskou korunou na hlavě? Proč udržují monarchie v mnoha jiných státech Evropy? Tématem královských dynastií se zabýval magazín...

25. září 2026

Zažil dobytí Anglie Normany. Nyní dostal muž tvář a kus příběhu

Pevný pohled. Muž, jehož tvář rekonstrukce vydala, musel notně bojovat, aby...

Zemřel před téměř tisíci lety, třináct let poté, co Normané dobyli Anglii. Archeologie mu proto dala přídomek Muž dobytí. Nyní dostal tvář, ale nejen tu. Analýza vydala několik střípků o jeho životě....

25. září 2026

Nejbláznivější kampaň na whisky. Devět pokladů stále čeká na objevení

Obdobné krasavice na nálezce čekaly. Čekají dodnes!

Kanadská palírna spustila šílenství v době, kdy nebyl internet, reality show ani geocaching. Od všeho však měla něco. Bedny s whisky, které ukryla po světě a k nimž naznačovaly cestu rébusy a...

24. září 2026

Jedli ženy, vraždili děti. Chytrák napálil vědce vymyšlenou společností

Premium
George Psalmanazar. Jeho rodné jméno neznáme, portrét se dochoval.

Měl fantazii. Vymyslel si celou ostrovní společnost, její jazyk, abecedu, bizarní zvyky. A měl také drzost. Své báchorky předkládal anglické šlechtě i královské vědecké akademii. Úspěšně. Byl...

23. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

KVÍZ: Kolik toho víte o dynastii Přemyslovců?

Výstava o Přemyslovcích v Národním muzeu trvá až do října 2026.

Učí se o nich už na základních školách, jejich životní příběhy spoluutvářely české národní povědomí a jejich moc a sláva sahala „od Jadranu k Baltu.“ Řeč je o Přemyslovcích, mocné dynastii, která z...

vydáno 22. září 2026

VIDEO: Facky, zadky, plastiky. Rumunská MMA korporace sází na bizarní show

Ta sedla! Plácání přes zadek je atraktivní sport

Má to téměř vše. Unifikovanou krásu s plastikami a monstrózními rty, sexismus, absenci jakéhokoli umu. Dámská fackovaná servírovaná rumunskou organizací RFX je ryzím spektáklem.

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde