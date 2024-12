AUKCE: Pomozte onkologické léčbě a získejte kalendář Pirelli

Padma Lakhsmi. Pro producentku a moderátorku je krása cokoli, co upoutá oko. A rehabilituje nahotu, odhalenost. | foto: The Cal Pirelli/Ethan James Green/reprodukce Petr Topič , Petr Topič , MAFRA

Aukce začíná v 9:00, minimální příhoz je sto korun, maximální 50 tisíc. Končí v 16:00, každoročně však její uzavření protahuje dramatické finále. Pokud se dočká příhozu těsně před koncem, její závěr se odkládá o tři minuty, o tentýž časový úsek ho posunuje každá další nabídka.

Jedinou podmínkou pro účast v internetové aukci o kalendář Pirelli je zadání telefonního čísla pro ověření každé nabídky. Jako účastnické jméno je možné uvést rovněž název firmy, pokud se kalendář draží jejím jménem.

Pomoc v předvánočním čase

Je to již čtyřiadvacátá dražba kalendáře Pirelli na portálu iDNES.cz. Výtěžek půjde na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně, kam ho ostatně vyslaly všechny předchozí ročníky aukcí na iDNES.cz, celkem tak ústavu přispěly téměř pěti miliony korun. Právě onu hranici má dnešní dražba ambice překročit.

Letošní finanční výsledek aukce přitom pomůže prevenci. „Budeme z něj financovat pořízení virtuálních brýlí pro edukaci onkologických pacientů,“ uvedl na pražském představení kalendáře ředitel Masarykova ústavu Marek Svoboda. Potřebné zařízení totiž ústav nemůže financovat ze zdravotního pojištění. Pokud by výsledná částka náklady na pořízení brýlí překonala, použije se část peněz na nákup antidekubitních matrací.

Účast v aukci tak není pouze bojem o unikátní, působivé umělecké dílo, ale též aktem pomoci v symbolickém, předvánočním čase.

Nahota na miamské pláži

Odměna vítěznému příhozu však zůstává i cenné obrazové dílo. Rok 2025 svěřila firma Pirelli do rukou newyorského fotografa Ethana Jamese Greena, který svůj kalendář pojal jako hold kořenům ikonického kalendáře, ale zároveň též jako jejich překročení. Jeho mise není pouze opakováním toho, z čeho The Cal, jak se dílu familiárně říká, vyšel. Není to kopie, repete, opakování.

Green měl se svou soupiskou modelek a modelů troufalost na to, nahlédnout na koncept nahého těla a pláže novýma očima. „Naše pojetí krásy se od doby, kdy byl kalendář takto focený naposledy, velmi proměnilo. Bylo vzrušující vejít s modelkami a modely do těchto klasických kulis a dát jim současný ‚update‘, aktualizaci,“ poznamenal k tomu fotograf. I proto nese kalendář název „Přehodnocení a odhalení“.

Do kalendáře se vepsaly americká herečka, modelka, aktivistka Hunter Schaferová, indicko-americká autorka a moderátorka Padma Lakshmi, italská zpěvačka, herečka, modelka Elodie, britské herečky Simone Ashley a Jodie Turner-Smithová, americká vizuáljí umělkyně Martine Gutierezzová, americká modelka Jenny Shimizu, jihokorejská herečka Hoyeon, americká modelka Connie Flamingová, francouzský herec Vincent Cassel a jeho britský kolega John Boyega. Sestavu doplnil sám fotograf. „Byl jsem jediný, komu jsem mohl říct, aby se svlékl úplně,“ vysvětluje.

Green se s modelkami a modely se opravdu ohlédl do zpětného zrcátka. Přiznává, že vzhlíží k fotografiím, jimiž se do dějin kalendáře Pirelli zapsali Richard Avedon a Herb Ritts. „Zaměřují se na modelky a vytvářejí nadčasové, krásné obrazy,“ shrnuje Green. I on chtěl nechat hlavní slovo modelkám a modelům, zachycení jejich těl, výrazů nechtěl ničím nerušit. I on chtěl svému kalendáři dopřát dar nezestárnout.

Přesto však jeho kalendář není pouhým zopakováním ikonické plážové polohy kalendáře. Modelky a modely zavedl na miamskou pláž, zvolil však nevymóděnou, prostou Historic Virginia Key Beach Park. „Kulisy jsme si zvolili kvůli jejich syrovosti. Čím blíž se dostaneme k přírodě a čím syrovější scenérie, tím lépe. Chtěli jsme oslavit krásu velmi sexy způsobem, velmi nefiltrovaným,“ líčí.

„Je to oživení, protože jdeme zpět k začátkům kalendáře – ale přepisujeme je, nahlížíme je skrze současnost. A je to odhalení, protože se vracíme k myšlence ukázat kůži, což je jeden ze způsobů, jak zachytit něčí ‚já‘,“ míní.

Green se svým týmem nechtěl pouze okopírovat výrazné Avedonovy a Rittsovy fotografie z historie kalendáře. „Svět se od posledního opravdu sexy kalendáře Pirelli velmi změnil. Tak moc. Bylo vzrušující zkoumat, jak nahlížíme krásu dnes a kdo je za krásnou, krásného považovaný v klasickém prostředí kalendáře Pirelli, ve studiu a na pláži,“ vyložil Green. Jeho cit a respekt k proměně společnosti příhodně konvenuje s mottem, které firma Pirelli jako vydavatel zdůrazňuje: kalendář je rovněž výpovědí o společnosti, rezonuje v něm dech, tep, směr doby.

Každé modelce nebo modelovi věnuje dva snímky, jeden vznikl u miamských vln, druhý v atelieru. Jeden je černobílý, druhý v barvách.