Ženy jako živly. Kalendář Pirelli s Evou Herzigovou nabídne aukce na iDNES.cz

David Lorenc
Je snový, magický, ale živočišný, smyslný. Zachycuje živly, které jsou pilířem života, ale neomezuje se na ty přírodní, ztvárňuje i vášeň, touhu. Kalendář Pirelli pro rok 2026 má silný koncept a skvostné modelky. Je neprodejný, ale jeden jeho exemplář můžete získat v aukci na iDNES.cz ve středu 10. prosince.
Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli.

Modelka Irina Shayková. Pro ni to bylo první angažmá v kalendáři Pirelli. | foto: Pirelli The Call 2026/Sølve Sundsbø

Do kalendáře se zapsala i modelka Adria Arjona.
Do kalendáře norský fotograf pozval i italskou herečku Luisu Ranieri.
Luise Ranieri vtiskl fotograf snovou podobu.
Fotky zpěvačky FKA twigs sálají.
Své dílo věnoval norský fotograf Sølve Sundsbø ženskému půvabu a síle, hloubce přírody, emocím, energii. Před objektiv pozval například Evu Herzigovou, modelky Irinu Shaykovou a Adriu Arjonu, herečky Luisu Rannieri, rovněž Gwendoline Christie, Tildu Swintonnovou. Ženy zosobňující krásu, sílu, ambice, naplněné cíle, zkušenosti.

Kalendář Pirelli 2026: výlet mezi živly, sny, krásu

Umělecký unikát a předvánoční pomoc dobré věci

Každoročně se jeden exemplář kalendáře draží na iDNES.cz. Letošní dražba se koná ve středu 10. prosince, začíná v 9. hodin, konec je plánovaný na 16.00. Výtěžek půjde opět na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně. Aukce se můžete zúčastnit zde.

Kalendáře Pirelli jsou vyhlášeným uměleckým objektem s reputací ikony, který dovede vyjádřit duch doby, a udržují si status neprodejných unikátů. Na jeden exemplář mají v Česku již tradičně šanci dosáhnout čtenáři a čtenářky iDNES.cz. Nabízí ho aukce, jejíž výtěžek slouží dobré věci. Putuje na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Stejný účel bude mít i letošní, pětadvacátý ročník. Tentokrát bude adresátem finanční částky klinika radiační onkologie, největší radioterapeutické pracoviště v Česku. Peníze využije na nákup horkovzdušné pece na termoplasty, zařízení, které umožňuje přesnou fixaci pacientů během ozařování. Stojí 200 až 250 tisíc korun.

Živly, idea, ženy

Do projektu kalendáře Pirelli pro rok 2026 přizval Sundsbø celkem jedenáct žen. Žen se zkušenostmi, hloubkou, které ve svých životech něčeho dosáhly, jak zdůraznil na představení díla v Praze. Bylo to pro něj podstatným hlediskem, protože je přizval ke skutečné spolupráci. „Důvěřuji jim a ony mně, proto se mezi námi mohla odehrávat neustálá komunikace, konverzace,“ líčil, jak se koncept a jeho realizace rodily a upravovaly v permanentní interakci mezi fotografem a modelkami.

Do kalendáře přizval i Venus Williamsová, zpěvačku FKA twigs, modelku a návrhářku Susie Cave, modelku Du Juan, herečku a filmařku Isabellu Rossellini.

Dalším protagonistou projektu však byly technologie. Náročný koncept totiž po jejich pomoci volal. Jak obsáhnout přírodu? „Nechtěl jsem být doslovný a nechtěl jsem spáchat klišé,“ líčil fotograf. Vyšel z úvahy, že živly si lidstvo vytvořilo jako jisté zkratky, které mají přírodu reprezentovat, přiblížit. „Ať to byly čtyři živly řeckého světa, nebo pět živlů tradičního čínského přístupu, jsou to redukce přírody,“ vyložil. Konceptu živlů se přidržel, rozšířil ho však o ty, které prostupují lidskou bytostí, jako je zvídavost, vášeň po svobodě.

I ony však odkazují na přírodu: jak ji zachytit? Jednou z cest bylo vnést přírodu do studia. Sundsbø sáhl po obřích LSD stěnách, na něž přírodu projektoval. „Přírodu jsme zvenku přenesli dovnitř,“ shrnul. Nebylo tak monumentální nasazení nejmodernějších technologií výzvou, nehrozilo, že proces focení a snímky příliš zasáhne? „Výzva to je vždycky,“ odpověděl Sundsbø při představení kalendáře v pražském hotelu Four Season na dotaz Xman.cz. „Ale technologie je tu jen pro to, aby mně pomohla vytvořit fotku. Když se na snímek budete dívat, nebudete na ni myslet. Je to, jako když čtu knihu: nestarám se o to, na čem ji autor napsal, důležité je, že ji napsal dobře.“

