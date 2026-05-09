Kalendář Pirelli vlastně znovu dokládá, proč jsou jeho edice vyzdvihovány za to, že drží prst na tepu doby, že jsou výpověďmi o společenských posunech, že zachycují ducha epochy. Indie totiž vkročila na hlavní pódium světového byznysu, ekonomiky, rozvoje.
A právě na ni se upnuly objektivy kalendáře. Právě ji, její kulturu, rozvoj, tradici, její osobitost a osobnost autorská trojice představí.
Trojčlenný koncept však nebylo úmyslem od začátku. Nese znamení smutku, práce na kalendáři totiž poznamenalo úmrtí Raghua Raie, zemřel 26. dubna. Proto do projektu vkročila jeho dcera, aby celý záměr svého otce, pracoval na něm po tři měsíce před svou smrtí, dokončila.
„Dílo, které můj otec vytvořil pro Pirelli, bylo poctou Indii – propojovalo jeho celoživotní vizi s modernějším vyjádřením jejích obyvatel i jejich rozmanitosti, která ho vždy hluboce přitahovala. Nesnesu pomyšlení, že by zůstalo nenaplněné,“ vysvětluje Avani Rai své angažmá v prestižním projektu kalendáře.
Pouze ona přitom bude mít šanci ve výzvě obstát, vcítit se do toho, jak Raghu Rai indický svět skrze objektiv vnímal. „Fotografie byla jeho darem pro mě – nejen jako řemeslo, ale jako způsob vnímání světa. Právě v tom jsme našli tiché, hluboké spojení,“ poznamenává Avani Rai. A dodává, že práce na jeho konceptu má pro ni samozřejmě i velmi křehkou, intimní, osobní rovinu: „Pokračovat v jeho práci je pro mě způsob, jak mu zůstat nablízku a uchovat část jeho bytí živou v sobě.“
Zcela unikátní je v dlouhé historii kalendáře i to, že se na jeho stránky hned dvakrát po sobě vrací tentýž fotograf. Sundsbe, autor kalendáře Pirelli pro rok 2026, přitom nezastírá, že i pro něj je to výzva – a šance. „Je to výjimečná příležitost objevovat Indii. Oba uděláme maximum pro to, aby naše spolupráce byla oslavou této země i památky pana Raie,“ doplňuje slova Avani Rai norský fotograf.