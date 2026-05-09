Kalendář Pirelli 2027 poodkryl oponu: navštíví Indii a přináší překvapení

Autor:
Bude premiérový hned ve dvou ohledech. Vůbec poprvé se kalendář Pirelli tematicky zaměří na Indii. A ojediněle ponese rukopis hned tří fotografických osobností. Rozpracované dílo indického mistra, oceňovaného Raghua Raie pro kalendář dokončí jeho dcera Avani. A domácí vhled na působivou zemi obohatí Sølve Sundsbe, autor kalendář pro rok 2026.
Kalendářem Pirelli v posledních ročnících prošla i Adria Arjona, Padma Lakhsmi, Karlie Klossová a Elodie. | foto: kalendář Pirelli/koláž iDNES.cz

Pirelli kalendář pro rok 2012 - Lara Stoneová
Pirelli kalendář pro rok 2012 - Margaret Madeová
Jednou z krásek, které ztvárnil do prestižního kalendáře Pirelli pro rok 2013...
Kalendář Pirelli vlastně znovu dokládá, proč jsou jeho edice vyzdvihovány za to, že drží prst na tepu doby, že jsou výpověďmi o společenských posunech, že zachycují ducha epochy. Indie totiž vkročila na hlavní pódium světového byznysu, ekonomiky, rozvoje.

Jednou z krásek, které ztvárnil do prestižního kalendáře Pirelli pro rok 2013 fotograf Steve McCurry, je Petra Němcová. Česká modelka založila fond na pomoc dětem, které přežily přírodní katastrofy. Ona sama přežila tsunami v Thajsku v roce 2004.
Jednou z ozdob Kalendáře Pirelli 2013 je Adriana Lima.
Své modelky zasadil do magických kulis Rio de Janeira. Nescházela mezi nimi ani Summer Rayne Oakesová.
Tepot Rio de Janeira se nezastavuje ani v hlubokých nočních hodinách.
A právě na ni se upnuly objektivy kalendáře. Právě ji, její kulturu, rozvoj, tradici, její osobitost a osobnost autorská trojice představí.

Trojčlenný koncept však nebylo úmyslem od začátku. Nese znamení smutku, práce na kalendáři totiž poznamenalo úmrtí Raghua Raie, zemřel 26. dubna. Proto do projektu vkročila jeho dcera, aby celý záměr svého otce, pracoval na něm po tři měsíce před svou smrtí, dokončila.

„Dílo, které můj otec vytvořil pro Pirelli, bylo poctou Indii – propojovalo jeho celoživotní vizi s modernějším vyjádřením jejích obyvatel i jejich rozmanitosti, která ho vždy hluboce přitahovala. Nesnesu pomyšlení, že by zůstalo nenaplněné,“ vysvětluje Avani Rai své angažmá v prestižním projektu kalendáře.

Pouze ona přitom bude mít šanci ve výzvě obstát, vcítit se do toho, jak Raghu Rai indický svět skrze objektiv vnímal. „Fotografie byla jeho darem pro mě – nejen jako řemeslo, ale jako způsob vnímání světa. Právě v tom jsme našli tiché, hluboké spojení,“ poznamenává Avani Rai. A dodává, že práce na jeho konceptu má pro ni samozřejmě i velmi křehkou, intimní, osobní rovinu: „Pokračovat v jeho práci je pro mě způsob, jak mu zůstat nablízku a uchovat část jeho bytí živou v sobě.“

Raghu Rai. Jeho smrt mu nedovolila dílo pro kalendář Pirelli dokončit, završí ho jeho dcera Avani.

Zcela unikátní je v dlouhé historii kalendáře i to, že se na jeho stránky hned dvakrát po sobě vrací tentýž fotograf. Sundsbe, autor kalendáře Pirelli pro rok 2026, přitom nezastírá, že i pro něj je to výzva – a šance. „Je to výjimečná příležitost objevovat Indii. Oba uděláme maximum pro to, aby naše spolupráce byla oslavou této země i památky pana Raie,“ doplňuje slova Avani Rai norský fotograf.

