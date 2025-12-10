Kalendář Pirelli pro rok 2026 dražte zde
Fotograf Sølve Sundsbø do svého kalendáře pozval jedenáct žen. Žen se zkušenostmi, hloubkou, které ve svých životech něčeho dosáhly. Do díla vstoupila též modelka Adria Arjona, herečka Tilda Swintonová, zpěvačka FKA twigs, herečka Luisa Ranieri, modelka a návrhářka Susie Cave, modelka Du Juan, herečka a filmařka Isabella Rossellini, tenisová hvězda Venus Williamsová.
Nahlédněte do kalendáře a jeho představení
Dílo jeho vydavatel firma Pirelli rozdává významným osobnostem, svým partnerům – již tradičně však mohou jeden kus získat čtenáři a čtenářky iDNES.cz. V dražbě, skrze níž navíc podpoří dobrou věc, výtěžek totiž odchází na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Platí to i pro letošní dražbu. Tentokrát bude adresátem finanční částky klinika radiační onkologie, největší radioterapeutické pracoviště v Česku. Peníze využije na nákup horkovzdušné pece na termoplasty, zařízení, které umožňuje přesnou fixaci pacientů během ozařování. Stojí 200 až 250 tisíc korun.
Vítěz, vítězka dražby však kromě velmi konkrétní, adresné, cílené pomoci těm, kdo ji skutečně potřebují, z aukce odejde též s unikátním uměleckým počinem.
Živly, idea, ženy
Svůj koncept pojal norský fotograf, jehož ikonické práce bývají označovány za digitální surrealismus, s promyšleností, kterou proslul. Jeho záměrem bylo zaznamenat a oslavit propojení mezi lidmi a přírodou, proto téma živlů, které nás obklopují. Nechtěl však zůstat u tradičních čtyř – země, vody, ohně, vzduchu. Chtěl zachytit i další, nehmotné, avšak stejně ústřední lidskému životu. Vášeň, zvědavost, žízeň po vědění, touhu po emancipaci, po svobodě.
Kromě centrální myšlenky a jedenácti ženských osobností byly dalším protagonistou projektu technologie. Náročný koncept totiž po jejich pomoci volal. Jak obsáhnout přírodu? „Nechtěl jsem být doslovný a nechtěl jsem spáchat klišé,“ líčil fotograf. Vyšel z úvahy, že živly si lidstvo vytvořilo jako jisté zkratky, které mají přírodu reprezentovat, přiblížit. „Ať to byly čtyři živly řeckého světa, nebo pět živlů tradičního čínského přístupu, jsou to redukce přírody,“ vyložil. Konceptu živlů se přidržel, rozšířil ho však o ty, které prostupují lidskou bytostí, jako je zvídavost, vášeň po svobodě.
I ony však odkazují na přírodu: jak ji zachytit? Jednou z cest bylo vnést přírodu do studia. Sundsbø sáhl po obřích LCD stěnách, na něž přírodu projektoval. „Přírodu jsme zvenku přenesli dovnitř,“ shrnul. Nebylo tak monumentální nasazení nejmodernějších technologií výzvou, nehrozilo, že proces focení a snímky příliš zasáhne? „Výzva to je vždycky,“ odpověděl Sundsbø při představení kalendáře v pražském hotelu Four Season na dotaz Xman.cz. „Ale technologie je tu jen pro to, aby mně pomohla vytvořit fotku. Když se na snímek budete dívat, nebudete na ni myslet. Je to, jako když čtu knihu: nestarám se o to, na čem ji autor napsal, důležité je, že ji napsal dobře.“
Sølve Sundsbø se proslavil svými pracemi pro značky Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Bulgari, magazíny The New York Times Magazine, Vogue Italia, i-D, Harper´s Bazaar Italia. Je jednačtyřicátým fotografem, jemuž se dostalo cti vložit do kalendáře svůj rukopis. Celkem vyšlo od roku 1964 do roku 2026, s několika přestávkami, dvaapadesát kalendářů.