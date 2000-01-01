náhledy
Jeho cílem je propojit nás s tím, odkud přicházíme, s emocemi, instinkty, stavy mysli. Koncept svého kalendáře Pirelli pro rok 2026 si přitom jeho autor fotograf Solve Sunsbo odvodil z ideje romantismu devatenáctého století, o svazku lidí a přírody. Před objektiv si pozval jedenáct žen. Jednou z nich je italská herečka Luisa Ranieri.
I ona bude fotografovi pomáhat splnit úkol, který si dal: vytvořit vizuálně nečekaný svět.
Splňuje fotografova kritéria pro výběr. Zvolit ženy, které dovedou předat obrazu emoce.
V kalendáři Pirelli vstoupí Ranieri do světa, který propojuje poezii, senzualitu, intimní auru tajemství.
Sunsbo přitom vysvětluje, že docela záměrně sáhl po ženách, ne modelkách - dívkách. Hledal „zralé, zkušené lidské bytosti, které bych mohl hluboce respektovat za to, co dělají“, vysvětluje.
Ruská modelka se proslavila, když se v roce 2011 dostala na obálku časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Titulní tranou ji poctil například Harper´s Bazaar, Vogue, Vs., Vogue, Esquire, Glamour, GQ.
Fotograf přitom zdůrazňuje, že všechny kompozice vycházely z jeho konverzací s modelkami. V případě zpěvačky FKA Twigs to platilo speciálně.
Navzdory fotografově původní ideji se na stránkách kalendáře Pirelli nakonec objeví v písku.
Takové interakce, zásahy a změny Sunsbo nenahlíží jako na komplikace, či narušení tvůrčího procesu.
Naopak. „Není nic lepšího než odobnost, která jasně chápe, o co se snažíte, která však dovede vyjádřit, v čem je spokojená,“ poznamenává fotograf.
Jako dcera britského diplomata vyrůstala v Malawi a Nigérii, ve čtrnácti odešla ze školy.
Téhož roku ji objevil světový fotograf Steven Meisel. Její dráha spojila nejvybroušenější eleganci s provokací. V roce 1985 byla například na obalu alba punkových Damned.
Je-li ambicí kalendáře Pirelli pro rok 2026 propojit člověka emocemi, se silným výrazem, volil jeho norský autor jistě příhodně.
Jednou z nejvýraznějších osobností kalendáře bude bezpochyby herečka Tilda Swintonová.
Osobitá, ceněná, je považovaná za jednu z nejlepších na světě. I proto, že ztvárňuje nelehké postavy, excentrické, záhadné. A že spolupracuje s náročnými, experimentálními režiséry.
Je z vážené aristokratické rodiny, prošla nejctihodnějšími internátními školami.
Neznamená to, že by se konzervativní výchově povedly zlomit originální duši a mysl. Na univerzitě vstoupila do komunistické strany.
První role dostávala v osmdesátých letech, poprvé se proslavila ve filmu Orlando. Následovala filmová perla za perlou, přes šedesát filmových rolí, desítky televizních. Drží mnoho ocenění, podle listu The New York Times je jednou z nejlepších hereček jednadvacátého století.
A nezdráhá se být svá, hrou s genderem, kritikou izraelské války v Gaze. I ona vejde do kalendáře Pirelli, aby se prolnula se snovou krajinou norského fotografa. Druhou část žen kalendáře Pirelli představíme příště.
