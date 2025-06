Přiznal, že o tom snil celá dlouhá léta, že mu výčet fotografů a fotografek, jejichž rukopis nesou předchozí edice, imponuje. A načrtl, kam diváky ve svém kalendáři zavede.

„Chci je přenést do světa, která neočekávají, do světa, který s sebou nese vědomí poetiky, smyslnosti, intimního tajemství. Bude to reflexe mého hlubokého pouta s přírodou a mé zvědavosti a vypravěčství,“ líčí.

Čistá estetika a spojení řemesla s technologiemi

Narodil se v roce 1970 v Norsku, v pětadvaceti přijel studovat fotografii do Londýna. Školu opustil, aby pracoval jako asistent u kultovního fotografa Nicka Knighta. Ačkoli se v Londýně usadil, norská estetika jej stále inspiruje, její čistota, uměřenost se v jeho fotografiích odráží.

Jeho snímky si našly cestu například do magazínů a listů jako Vogue, The New York Times, Harper’s Bazaar Italia, Love, i-D, W. Je autorem reklamních fotek pro značky Giorgio Armani, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Givenchy. Stojí též za přebalem alba A Rush of Blood to the Head kapely Coldplay, které se v roce 2010 dostalo na známku britské pošty. Jeho novátorské přístupy mu již v roce 2011 získaly cenu Emmy Award.

Nafotil je pro magazín GQ. Snímky Brada Pitta a George Clooneyho patří mezi nezapomenutelné Sundsbøvy fotky. Kalendář Pirelli pro rok 2026 ponese rukopis fotografa Sølveho Sundsba.

Jeho rukopisem je spojení tradičních, starosvětských technik s novými technologiemi. Jeho fotografie bývají nezřídka vizionářské, nadpozemské, zpochybňují divákovo vnímání toho, co je reálné, jakoby překračují limity nehybné fotografie. Pracuje s 3D skeny, ale i s ruční retuší.

Svůj otisk teď vnese do tradice kalendářů Pirelli. Jeho dílo se představí na podzim 2025, pro jeho vernisáž si italská značka zvolila Prahu.