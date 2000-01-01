náhledy
Velká pražská premiéra. Každé představení kalendáře Pirelli provází slavnostní večer v jedné ze světových metropolí. Po Londýně, Paříži, New Yorku, Milánu… se dostalo na české hlavní město. Kalendář pro rok 2026 s názvem Živly oslavil galavečer v Obecním domě. Jednou z hvězd byla ruská modelka Irina Shayková, na snímku je s autorem kalendáře Sølvem Sundsbøem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Z modelek kalendáře do historických prostor Obecního domu přijela (zleva) Gwendoline Christie, Venus WIlliamsová, Luisa Ranieri, Susie Cave, Tilda Swintonová, Irina Shayková, Eva Herzigová. Na snímku jsou s pány s autorem díla a předsedou představenstva firmy Pirelli Marco Tronchettim Proverou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Irina Shayková zaujala odbarveným obočím a velkými smaragdovými náušnicemi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Plný respektu a kreativity. Fotografa Sølve Sundsbøa osobnosti, které s ním pracovaly nahlížejí právě takto.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kalendář Pirelli je vždy výrazným počinem, který láká výrazné osobnosti. A vyhledává je.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Praze se dostalo pocty hostit vernisáž kalendáře jistě i díky angažmá Evy Hercigové.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po červením koberci před startem galavečera prošla i americká modelka Meadow Walkerová.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Bianca Bustamante z Filipín závodí v GB3 Championship pro Elite Motorsport.
Autor: Petr Topič, MAFRA