Lesk, krása, osobitost. Ikony v Obecním domě přivítaly kalendář Pirelli
Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu
Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my...
Orgasmus z posilovny existuje. Pečlivá studie zkoumala, co dává ženám
Míval punc kuriozity, dokonce mýtu. Zmínky o něm kolovaly na internetových fórech. Doložené případy bývaly anekdotické. Poté přišly první studie. Nakonec se orgasmu vyvolaného fyzickým cvičením věda...
Barber, který vás nikdy neodmítne. A navíc se vejde do zásuvky
Žádné objednávání, žádné čekání. Jen přesný střih vousů a úprava vlasů nebo těla, kdykoli potřebujete. Moderní muž nemá čas ztrácet čas. Přesto chce mít svůj styl pod kontrolou. Ať už jde o ranní...
Jednou ranou zabil kapesním nožem. U soudu mu uškodil hrůzný čin z minulosti
Mnoho případů závažných trestných činů začíná telefonátem na tísňovou linku a výjimkou nebyl ani ten, který se odehrál desátého května 1994 v jedné z obcí v chomutovském okrese. „Před hospodou mi...
Vylepšování lidí? Poptávka i možnosti jsou, něco však je tabu, vysvětluje biolog Petr
Geneticky upravení lidé již existují. Jak by ovšem vypadal svět, kdybychom „vylepšené“ vlastnosti předávali dál svým dětem a vnoučatům? A co kdyby se mezi sebou mohli rozmnožovat jen takto upravení...
„Amerikanski tovaryšč“. Joseph bojoval za USA i za Sovětský svaz
Kdyby vám Joseph Beyrle vyprávěl, co prožil za druhé světové války a odkud málem došel do Berlína, řekli byste, že je to jasný baron Prášil. Americký výsadkář se na útěku stal sovětským tankistou.
OnlyFans nemusí být pornografií, může to být terapie, zazní v Naked Warm Up
Tak trochu jiný modeling, nebo spíš pokus o sexfluencerství? Co si vlastně režisér a scenárista Jan Vejnar myslí o fenoménu OnlyFans a jak dalece, nad rámec filmového řemesla, sahají jeho osobní...
Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola
Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární lahev na limonádu. Objevila se v řadě filmů i hudebních klipů, pracovali s ní módní tvůrci a umělci, své místo má v Muzeu moderního...
Vrah umrtvil floridské město děsem. Jeho řádění inspirovalo tvůrce Vřískotu
Svých osm ubodaných obětí sériový vrah rituálně aranžoval do děsivých výjevů. Jako by měly křičet, jaká hrůza dovede být skutečná. Vrah z Gainesville navíc útočil u obětí doma, v soukromí. Jako by...
Movember v plné síle. Knír, vousy i styl pod kontrolou
Přijde vám, že se kolem vás najednou objevuje víc mužů s knírem než obvykle? Není to náhoda – listopad, tedy vlastně Movember, totiž patří knírům. Muži po celém světě si v tomto měsíci nechávají růst...