náhledy
Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní, emocí, smyslnosti. Jednou z protagonistek oné výpravy bude Eva Herzigová.
Narodila se v roce 1973 v Litvínově, věnovala se sportu, basketbalu, gymnastice, běhu na lyžích.
V šestnácti letech přišla změna, když zvítězila v modelingové soutěži – a odešla do Paříže.
Oči velkého světa se jí definitivně všimly v roce 1994. Mohla za to její rozesmátá fotka v černém prádle, doprovázená jen dvěma slovy: „Hello Boys“, „Ahoj kluci“.
Ikonická reklama na podprsenky Wonderbra ji katapultovala do modelingového nebe.
Vanity Fair, Vogue, Harper´s Bazaar, Elle, Marie Claire, byla na obálkách nejprestižnějších magazínů v mnoha národních mutacích.
Pózovala pro nejvěhlasnější fashion fotografy. Přirozeně ji nemohl minout ani Karl Lagerfeld.
„Na jedné straně mě modeling naučil tolik, kolik by mně škola nikdy nedala,“ ohlížela se později v rozhovoru pro magazín Tatler.
Kromě češtiny mluví plynně anglicky, italsky, francouzsky, rusky, projela celý svět.
Skrze svou práci, neustálou interakci se světem kreativity si vystavěla „obrovskou vizuální knihovnu znalostí“, jak říká.
„Malá část mě se ptá, co bych bývala mohla dělat, čeho bych mohla dosáhnout, kdybych pracovala se svou myslí, nejen se svým tělem,“ poznamenala.
Nahlížela oba póly modelingové profese. „Miluju focení. Jsem sama, jsem královna, každý se o mě stará,“ prohlásila jednou.
Jenže její jiný citát vnímá i jistou odloučenost a tvrdost, kterou s sebou kariéra nesla: „Jsme velmi izolované, daleko od partnerů a přátel, musíme být proto silné a chytré a velmi profesionální.“
Hrála vedle Gérarda Depardieu ve Strážných andělech, v dramatu Modigliani, odkud je tato foto-grafie, v životopisném dramatu Masaryk.
S tělem nechtěla na filmovém plátně hazardovat. Nabídku režiséra Stanleye Kubricka do mysteriózního thrilleru Spalující touha odmítla kvůli počtu svlečených scén.
Věnuje se charitě, i když bez vlastní nadace, spíš diskrétněji, bez teatrálnosti a fanfár public relations.
Pořád kráčí po modelingovém molu a pózuje pro objektiv. Fotka ji zachytila v roce 2024 na pařížské přehlídce návrháře Roberta Cavalliho.
Neubrání se přitom reflexi, míní, že svět módy je mnohem rychlejší, než byl, je spíš továrnou než galerií, tepe v rytmu hektičnosti, v níž se obtížněji hledá výjimečnost.
Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například Luisu Ranieri, Adrii Arjonu, Irinu Shayk. Ale též Evu Herzigovou, její pózování zachytil tento snímek.
Kontemplativní, poetický, zasněný ráz vtiskne kalendáři čínská modelka Du Juan.
Tichá, soustředěná, usebraná, tak ji, v civilním i pracovním životě, popisují světové magazíny.
„Mám ráda klid, jsem nerada rušena okolním světem,“ odtušila v rozhovoru pro list Los Angeles Times.
„Mám svého druhu svůj vlastní vnitřní svět, malé místečko ve své mysli. A ráda si ho nechávám jen pro sebe.“
Je to tak trochu nečekaný postoj – od modelky, která se skví, opakovaně, zase a znova, na titulních stránkách nejprestižnějších časopisů, spolupracuje s nejskvělejšími módními návrháři, kosmetickými značkami nejzvučnějších jmen.
Narodila se v roce 1982 v Šanghaji, vystudovala klasický balet a zkoušela v Šanghajské divadelní akademii, prestižním souboru s více než osmdesátiletou tradicí.
Kariéry se však musela vzdát, kvůli výšce, nedovolila jí najít tanečního partnera. V oné době se již věnovala modelingu, jen tedy odkročila do jeho náruče.
A jako by prošla slavobránou. V roce 2005 ji jako první asijskou modelku nafotil na obálku magazínu Vogue Paris Mario Testine. Vyneslo ji to do módního nebe. Stala se tváří kampaní pro značky Louis Vuitton, Gap, Swarovski, United Colors of Benetton, Roberto Cavalli, Yves St. Laurent.
Ani v kalendáři Pirelli nebude poprvé. Když svůj kalendář pro rok 2008 fotil v Šanghaji Patrick Demarchelier, byla jednou z jeho modelek právě Du Juan.
Fotograf Solve Sunsbo líčí, že pro svůj kalendář záměrně oslovil zralé, hotové osobnosti. Ženy, které uspěly, osvědčily postoj, vůli. Venus Williamsová k nim rozhodně patří.
Starší sestra Sereny, která se mimochodem objevila v kalendáři Pirelli pro rok 2016 Annie Leibovitzové, je velkou postavou světového tenisu.
Tah na branku ovšem osvědčila i mimo kurt. Bojuje za rovné příjmy tenistek a tenistů, podniká.
Je příhodným ztělesněním cílevědomosti, touhy po úspěchu.
