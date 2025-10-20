|
Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou
Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou
Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...
Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie
Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...
Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat
Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.
Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik
Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...
Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán
Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál...
Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof
Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici...
Jediné bodnutí přímo do srdce. Záhadu mrtvé v lese objasnila až další vražda
Vražda beze svědků a zdánlivě i bez motivu zamotala v létě roku 1931 hlavu prachatickým i píseckým četníkům. Naštěstí nakonec nemusel přijít nikdo geniální jako pověstný rada Vacátko, aby bezohledný...
První týden války a Británie už měla 450 tisíc mrtvých. K masakru lidi dohnal strach
Velký masakr psů a koček je přesně tou kapitolou historie, na niž ve Velké Británii nevzpomínají rádi. Páníčci nechávali své domácí mazlíčky utratit, prý aby je „uchránili před válečným utrpením“....
Uřezaná ňadra hromadili v krabici pod oltářem. Stvořitel sekty trestu smrti unikl
Ďábel, monstrum. Na Robina Gechta se ona slova slétávala právem. Při soudním líčení se však vůdce vraždící sekty Chicagských rozparovačů usmíval. Sázel na to, že na něj obžaloba nemá dost důkazů....
Problém porna je, jak ho používáme, prozradila sexkoučka v Naked Warm Up
Porno v ložnici? To může posloužit coby inspirace, ale jen těžko jako praktický návod. „Posiluje stereotypy, které propartnerské soužití zrovna nepodporují,“ vysvětluje v Naked Wam Up sexkoučka Julie...
Srdce spiritismu. V Lily Dale žijí psychická média a mluví tam andělé
Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní...
Jak si bezvládí vzal do rukou samozvaný král. Bláznivý rolník Jakub přesvědčil davy
Zjevil se před 580 lety v nejisté době po husitských bouřích. Zakotvil ve Stadicích, v bájném rodišti Přemysla oráče, a prohlásil, že je nový český král, Bohem povolaný. Kdo byl Jakub ze Stadic,...