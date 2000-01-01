náhledy
Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například Luisu Ranieri, Adrii Arjonu, Irinu Shayk. Ale též Evu Herzigovou, její pózování zachytil tento snímek.
Autor: Pirelli Cal 2026
Jeho kalendář však chce vyjádřit též vášeň, tajemství.
Rovněž zvědavost, žízeň po vědění.
A nastiňuje, jaké prvky se v kalendáři pokouší obsáhnout: například touhu po svobodě.
„Chtěl jsem zachytit emoci, instinkty, stavy mysli, které jsou lidskému životu ústřední,“ popisuje norský fotograf.
I s pomocí americké herečky Adrie Arjony.
I její snímky mají zosobňovat touhu po emancipaci.
Po spojení s přírodou.
Být svědectvím o našem vztahu s časem a prostorem.
Sundsbø nezastírá, že jeho koncept chce obsáhnout pestrou a bohatou paletu myšlenek. „Jsou to velká témata,“ doznává fotograf.
Dodává však: „Ale zkusme být ambiciózní.“ Na naplnění jeho vize se podílí i italská herečka Luisa Ranieri.
I ona se vepíše do kalendáře Pirelli pro rok 2026.
Spolu s ní na jeho stránky vkročí i Irina Shayk.
Ruská herečka a modelka při focení.
Proslavila se svými pózami v plavkách pro Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Kalendář přinese i fotky Susie Cave, Gwendoliny Christie, FKA Twigs.
Sundsbø k účasti pozval rovněž čínskou herečku a modelku Du Juan.
Ta byla mimochodem vůbec první východoasijskou modelkou, která se dostala na obálku prestižního magazínu Vogue Paris.
Gwendolyne Christie je známá především z role šermířky Brienne z Hry o trůny.
Po Sereně Williamsové, která prošla kalendářem Pirelli pro rok 2016, teď na jeho stránky uvede norský fotograf její starší sestru Venus.
Je příhodným ztělesněním cílevědomosti, touhy po úspěchu.
Působivý koncept kalendáře podpořila i Tilda Swintonová.
Skotská herečka známá především svou rolí v dramatu Michael Clayton.
Kalendář představí též Isabellu Fiorellu Elettru Giovannu Rosselliniovou, italskou herečku a modelku.
Ano, zpěvačka z filmu Modrý samet
Kalendář Pirelli ponese i její otisk.
Celkem pozval norský fotograf do své vize jedenáct postav, které mají jeho ambiciózní obraz naplnit.
