Krásná Naomi a oslava vášně. Vydražte kalendář Pirelli, podpořte dobrou věc

Je to již třiadvacátá aukce kalendáře Pirelli na iDNES.cz a ani letos její vítěz nezískává jen prestižní dílo, ale skrz tuto dražbu podpoří záslužnou věc. Výtěžek z aukce totiž opět poputuje na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně, kam všechny dražby zatím poslaly téměř pět milionů korun. Ta aktuální má šanci pětimilionovou metu pokořit. Ústav chce letošní finance použít na koupi systému na ohřev pacientů při operacích, který zajišťuje teplotní komfort, menší krvácení při zákrocích a lepší rekonvalescenci.

Hold věčnosti a barevné sny

Dílo nese nezpochybnitelný rukopis fotografa Prince Gyasiho. Fotograf, který dostal prestižní příležitost, do něj vetkl hned několik prvků, jimiž je jeho tvorba nesena. Fascinaci výraznými, plnými barvami a působivými, ostrými kontrasty, boření hranice mezi fotografií a malbou, nezbytnost poselství, vizionářství, oddanost Africe, speciálně své rodné Ghaně, víru, že lidský úděl se dá zlepšovat.

Je to kalendář, ale svým způsobem popírá čas. Jeho poselství totiž říká, že jeho hranice můžeme prolomit, že můžeme dojít věčnosti. Pilířem vzkazu je právě královna modelingu Naomi Campbellová, zosobňuje královnu času, která dokáže jeho běh zastavit. Kromě ní kalendářem prochází například americká herečka Angela Bassettová, zpěvačka Teyana Taylor, bývalý fotbalista Marcel Desailly, herec Idris Elba, herečka a zpěvačka Tiwa Savage.

S jejich pomocí Gyasi naznačuje i cestu, jak se vlnami času prodírat a zůstat nad nimi. Pouhá vytrvalost nestačí, říká jeden z nejmladších fotografů, jemuž se dostalo výsady stát za kultovním kalendářem Pirelli, s troufalou otevřeností. „Kritériem není, jak dlouho něco děláte. Někdo tvoří, pracuje po padesát let, jenže pořád jsou to blbosti,“ říká. A naopak, dnes ho inspirují osobnosti, z nichž jsou mnohé dokonce mladší než on sám, tvoří ještě kratší dobu.

Kritériem tedy není čas sám o sobě. Integrita, vášeň, odvaha, to jsou podle fotografa prvky, které tvorbu, život, osobnost posunují směrem k věčnosti. Gyasi se staví proti všem, kdo tvrdí, „že nemůžeme, protože jsme příliš staří, příliš mladí, příliš jiní, moc odlišní“, jak píše v manifestu, který jeho kalendář rámuje. Věčnosti mohou dojít lidé, kteří „představují výzvu, nejdou po směru, neakceptují, co si společnost myslí, nepodřizují se věku, slávě nebo penězům,“ popisuje.