Oslava ženy. Podívejte se, jak se fotil kalendář Pirelli 2023

„Od samého začátku mého putování s fotografií mě vždy poháněla otázka, kdo je ona žena na mé fotce. Odkud přišla? Kam míří? Koho miluje, jak miluje? Co ji žene dál? Jak se světu představuje? Jak se stala představou sebe samé?“ líčí Summertonová svůj vztah k ženám, které jí stály modelem.

Právě ony otázky prý vždy stojí na startu každého jejího projektu. Až poté projektuje příběh, který se snaží sdělit, nebo emoce, které se pokouší přenést. „Mým záměrem je inspirovat diváka k tomu, aby otevřel svou mysl a snil se mnou,“ prozrazuje.

V kalendáři Pirelli pro rok 2023, který dostala na starost, čtenáře provede po příbězích celkem třinácti žen. Kolekce s názvem „Milostné dopisy múze“ odkazují na ženy v mnoha tvůrčích, inspirujících, aktivních rolích.

Čtrnáct žen, čtrnáct inspirativních příběhů

Emily Ratajkowski se představí v roli spisovatelky, Lila Mossová, dcera slavné modelky Kate Mossové bude vystupovat jako věštkyně. Sasha Pivovarova bude malířkou, Kaya Wilkinsonová hudebnicí, Bella Hadidová elfím přízrakem, Precious Lee vypravěčkou, Cara Devingne umělkyní, Lauren Wasserová atletkou, Guinevere van Seenus fotografkou. Adwoa Aboahová na sebe vezme podobu královny, Adut Akechová ženy, která vábí sny, He Congová filozofky, Karlie Klossová technologické vědkyně, Ashley Grahamová ztvární ženu aktivistku.

Britská novinářka Vassi Chamberleinová, která dostala za úkol práci na kalendáři sledovat a zaznamenávat, zdůrazňuje, že ženy před kamerou fotografka neobsadila do rolí čistě podle svého mínění. Jejich postavy vycházejí z jejich vlastních příběhů, činnosti.

Například modelka Adwoa Aboahová se kromě své dráhy modelky zabývala otázkou dostupnosti péče o duševní zdraví pro dívky, pro lepší přístup a odtabuizování založila web Gurls Talk. Právě i pro její odolnost, nezlomnost, houževnatost ji Summertonová obsadila do role královny Nefertiti. A Aboahová doplňuje, že to bylo téměř deja vu. „Moje mamka mi vždy říkala, že jí připomínám Nefertiti. Jako kdybych v minulosti žila její život. Bylo to tedy moc krásné,“ říká o fotografčině návrhu.

Dcera modelky Kate Mossové Lily představuje dnešní generaci, která bere zřetel na ekologii, na enviromentální budoucnost Země. Summertonová ji při focení přenesla na jinou planetu. „Ocitli jsme se v zahradě na jiné Zemi, s květinami, hmyzem – a s velkou, krásnou Zemí, naší Zemí, v pozadí,“ líčí Summertonová. Součástí myšlenky byl nový svět, nový stav vědomí. Je to jako nový začátek a nové uvědomění, které její generace podle mého mínění přináší.

Co angažmá pro kalendář Pirelli znamenalo pro dceru slavné modelky? „Cítila jsem se velmi neobyčejně. Vím, že pro Pirelli pózovala moje mamka, a slyšela jsem o spoustě ikonických lidech, kteří pro kalendář fotili a byli jeho součástí,“ vypověděla Lily Mossová.

Ashley Grahamová se v kalendáři objeví v postavě, s níž je vlastně srostlá. Kromě své dráhy modelky se totiž snaží bojovat za rozrušování diktátu tělesné krásy a větší pestrost její definice v módním průmyslu. „Myslím, že spíše než abychom se museli vtěsnat do perfektní přihrádky a do toho, co nám společnost diktuje jako standard krásy, potřebujeme o onom tématu upřímně mluvit. Protože žádný opravdový, skutečný standard krásy neexistuje,“ míní Grahamová. Do kalendáře se otiskne právě v roli aktivistky.

Emily Ratajkowski se na krásu dívá obdobně. Ostatně, otázce objektifikace ženy věnovala pozornost už ve své knize Moje tělo v roce 2021. Na posledních ročnících kalendáře Pirelli ostatně oceňuje právě přístup, který se nezaměřuje pouze na uměleckou stránku fotografií, který staví do popředí i modelky jako subjekty. Který si všímá, kým jsou, kam směřují, co prosazují.

Kalendář jako otisk ducha doby

První edice kalendáře vyšla v roce 1964. Fotografem byl Robert Freeman, který se proslavil portrétními snímky skupiny Beatles. Kompletních 46 vydání nese rukopis celkem 36 prestižních fotografů, devět z nich dostalo šanci vytvořit hned po dvou ročnících. Kalendář Pirelli je tradičně určen společenské elitě, významným zákazníkům, slavným osobnostem i hlavám států. Mezi jinými ho dostávají i královské rodiny Velké Británie a Španělska.

Umění pro dobrou věc Již tradičně se kalendáře Pirelli nabízejí v aukci na iDNES.cz. Od roku 2002 tak dražby vynesly přes čtyři miliony korun, které putovaly do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dražitelé tak přispěli například na speciální ortopedickou vrtačku pro oddělení radiologie, na aeroskop, infuzní pumpy pro protinádorovou chemoterapii, chirurgické instrumentárium včetně například chirurgických nůžek k harmonickému skalpelu, kryochirurgického pera či elektrochirurgické koagulační jednotky. Finance podpořily rozvoj oddělení magnetické rezonance či nákup ozařovacího lůžka. Předmětem aukce bude v prosinci 2021 též Adamsův kalendář pro rok 2022.

Kalendář na trh vstoupil jako klasický pin-up produkt, postupně však vyzrával – a především reflektoval duch doby. Poslední roky byly ve znamení invence na rovině obsahu, formy a zejména poselství.

Poslední edice kalendáře nese rukopis rockera Bryana Adamse. Před objektiv pozval Iggyho Poppa, Cher a muzikantku St. Vincent. Rok 2021 se musel kvůli podmínkám během pandemie obejít bez kalendáře, firma Pirelli místo něj věnovala sto tisíc eur na boj s koronavirem.

Kalendář pro rok 2020 se inspiroval shakespearovským námětem Julie a Romea. Fotograf Paolo Roversi v ní sděluje, že hrdinka romantického dramatu se ukrývá v každé ženě, a zachycuje celou paletu jejích poloh – nejen křehkost, ale i tvrdost, nejen naivitu, ale i cílevědomost, ambice, odhodlání. V rozsáhlém díle o 132 stranách se představily britské herečky Emma Watsonová, Claire Foy a Mia Gothová, americké herečky Yara Shahidi, Kristen Stewartová a Indya Moore, čínská zpěvačka Chris Lee, španělská hudebnice Rosalía i fotografova dcera, francouzsko-italská umělkyně Stella Roversi.

Edice pro rok 2019 uvedla na kalendářové listy vyvedené v úchvatných barevných kompozicích snímky Alberta Watsona. Jeho kalendář s očividnými kinematografickými prvky byl věnován tématu ženských snů a do jejich příběhů uvedl například modelku Gigi Hadidovou nebo herečku Julii Garnerovou, ale též modelku Laetitii Castu nebo tanečníka Sergeje Polunina.

Výrazně ční v kalendářové historii dílo fotografa Tima Walkera pro rok 2018 – groteskní, výpravné, surrealistické zpracování Alenky v říši divů s Naomi Campbellovou, Duckie Thotovou, Whoopi Goldbergovou.

Kalendář provázející rokem 2017 nesl rukopis již zemřelého fotografa Petra Lindbergha, skládal hold přirozené ženské kráse a skvěly se v něm intimní, i když neodhalené snímky hereček, mezi nimiž nechyběla Uma Thurmanová, Helen Mirrenová, Nicole Kidmanová či Penélope Cruzová.

Rokem 2016 provázely revoluční fotografie Annie Leibovitzové, která vsadila na snímky silných žen, vzpírajících se patriarchální nadvládě. Kalendář pro rok 2015 fotografa Stevena Meisela zobrazoval ženu jako erotickou ikonu a nesl se ve znamení fetišismu. Vydání pro rok 2014 se vracelo k „trezorovým“ fotografiím Helmuta Newtona z roku 1985.

Předchozí vydání lákala do exotických, poutavých destinací. Edice pro rok 2013 vsadila na magické Rio de Janeiro, kam zavedla i českou modelku Petru Němcovou, kalendář pro rok 2012 oslavoval ženskou krásu na pozadí Korsiky. V kalendáři pro rok 2011 přenesl Karl Lagerfeld modelky do starého Řecka, aby je situoval do starých bájí.

V roce 2010 se Terry Richardson vrátil k 60. a 70. létům minulého století a jejich ikonickým snímkům modelek na panensky čistých plážích, v kalendáři rok předtím složil Peter Beard hold poušti Kalahari a deltě řeky Okawango v Africe. V roce 2008 našel fotograf Patrick Demarchelier inspiraci v uličkách plných nevěstinců a pomíjivé lásky v pověstné Francouzské čtvrti v Šanghaji.