Bylo to tvrzení proti tvrzení – a porota si během onoho líčení v roce 1950 musela vybrat, komu věřit. Na jedné straně rozklepaný, nedůvěryhodný pan Evans, pijan, skoro negramotný. Se zavražděnou manželkou se věčně hádal, při výsleších měnil výpovědi.
Proti němu stál jeho soused úředník John Christie. Měl za sebou pár trestních škraloupů, ale též reputaci napraveného. Během druhé světové války působil za jako dobrovolný pomocník policie.
Dva muži a jejich kat
Soudu nedalo příliš práce zvolit si, čí verzi přijmout za svou. Zvlášť když policie nitky případu obtáčela a ohýbala tak, aby se splétaly kolem Timothyho Evanse.
Muž, s nímž se život nemazlil
Jemu ostatně osud nestranil nikdy. Narodil se ve Walesu v roce 1924, ještě před narozením však jeho otec matku opustil. „Byli jsme velmi, velmi chudí,“ řekla BBC jeho nevlastní sestra Mary Westlake. Ve škole se mu nevedlo, učivo nestíhal, měl potíže s řečí. V osmi letech hochovu nohu postihla vzácná kožní forma tuberkulózy, léčba a školní absence jeho vzdělání postihly stejně citelně jako nevýrazný intelekt.
V dospělosti si dovede přečíst krátké zprávy o výsledcích fotbalových utkání, své nuzné výplatní pásky, slovní doprovody komiksů, ale nic moc náročnějšího už ne. Napsat dovedl jen vlastní podpis, shrnuje BBC. Čeho se mu nedostávalo v reálném životě, to si o sobě vymýšlel, konstruoval si příběhy, zkušenosti, dovednosti. Byl to mluvka, co si zvyšoval sebevědomí pohádkami.
Mluvka a pijan, podstatnou část svých výplat prolil hrdlem. Z práce v dolech ho vyhnaly nikdy nedoléčené potíže s nohou, poté se živil jako malíř pokojů, nakonec jako řidič dodávky. Paní Westlake by však nevlastního bratra nechtěla líčit jako prachbídného hlupáka. „OK, neuměl číst, protože přišel o spoustu školní docházky. Ale byl dost bystrý na to, aby jezdil dodávkou po Londýně a doručoval věci na správné adresy. Dokonce i když neuměl číst nápisy ani mapu,“ popsala.
A dodala, že mizerný obraz Timothyho Evanse zčásti vytvořila při vyšetřování a před soudem policie. „Udělali z Tima hlupáka, alkoholika a toho, kdo mlátí svou ženu,“ shrnula.
Manželství pana Evanse s Beryl Susannou Thorley však poklidné nebylo.