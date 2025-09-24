Muzika za niklák
Byla to v San Francisku velká atrakce, i když ne nijak halasná. Podnik Palais Royale tam v roce 1889 uvedl vynález pánů Louise Glasse a Williama S. Arnolda – modifikovaný Edisonův fonograf. Přístroj, do kterého návštěvník hodil niklák, a odměnou mu byla skladba.
Odměna to však byla dost krkolomná, hudební produkce se totiž nepyšnila kvalitou. Poslouchala se jen těžko, hudba se nelinula z reprobeden, posluchač si musel do ucha přiložit rouru podobnou stetoskopu, která zvuk vedla. Ani tak to nestálo za moc, přístroj nedovedl přehrát subtilnější skladby. Aby byl slyšet, nabízel hlavně ryčné pochody a výrazné popěvky.
Jukebox, tvrďáci, gangy, mafie
Ale byl to úspěch, za prvních šest měsíců vydělal tisíc dolarů, což byla hromada peněz. Chtěly ho další bary, restaurace.
Další krok pak udělal syn slovenských emigrantů John Gabel. Jeho přístroj, patentovat si ho nechal v roce 1906, nejenže nabízel čtyřiadvacet skladeb na výběr, pyšnil se amplionem, který pouštěl hudbu do prostoru. Automatické fonografy na mince, jak se zařízením říkalo, ovládly taneční sály a dál se vylepšovaly.