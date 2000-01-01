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Vítězila u šachovnice, byla agresivní, měla instinkt zabijáka. Jenže vyhrála i na jiných úrovních. Doložila, jakou moc má vzdělání a výchova. A ukázala prostředníček mužské povýšenosti, dosvědčila, že silou intelektu je ženy dovedou porazit. Prezidentskou partii Judit Polgárová odmítla, její analytický mozek ji do politiky nepustil.
Autor: Profimedia.cz
Prohlásila, že sjednocení rozděleného národa je příliš velkou výzvou. Návrh premiéra Pétera Magyara tedy nevyslyšela.
Autor: Profimedia.cz
I to svědčí o uměřenosti ženy, která dokázala mnohé, a přitom nepřišla o pokoru.
Autor: Profimedia.cz
Její životní příběh je přitom výjimečný. Od samého začátku. Díky jejímu otci Lászlóvi Polgárovi, tady je na fotce se svými třemi dcerami v roce 1989, to bylo Judit (je vlevo) třináct let. Vedle ní je Zsuzsa a Zsófia.
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Pan Polgár, profesí psycholog, se neostýchal dcery provést netradiční výchovou, vlastně přímo experimentem. Byl stoupencem názoru, že vzdělání je mocnější než příroda, geny. Že géniem se člověk nerodí, ale stává.
Autor: Profimedia.cz
Dcery neposílal do školy, procházely intenzivní domácí výukou – se zaměřením na šachy. László Polgár se rozhodl, že z nich vychová zázračné šachistky. Tady je Judit se sestrou Zsófií a matkou.
Autor: ČTK
Judit byla jako nejmladší z šachové výuky nejprve vyloučena, s tím větší zvídavostí však hře propadla.
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A její mozek s šachovnicí doslova splynul. Jeden příběh za vše: když pozdě v noci její sestra nemohla se svým učitelem, mezinárodním mistrem, rozlousknout problém, přinesla z vedlejšího pokoje ke stolu ještě rozespalou Judit. Děvče s polozavřenýma očima problém vyřešilo – aby ho odnesli zase do postýlky.
Autor: ČTK
Bylo zjevné, že se panu Polgárovi jeho experiment vydařil. Ostatně, šachovou mistryní a velmistryní se staly i její sestry (na fotce z roku 1986 je zleva Zsuzsa, Judit, Zsófia).
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V pěti letech porazila rodinného přítele, aniž by se dívala na šachovnici. V deseti poprvé pokořila mezinárodního mistra, Dolfiho Drimera.
Autor: ČTK
Sama i její rodina přitom zdůrazňuje, že jí její šachový um nebyl daný. Tvrdě pracovala, aby si mozek vycvičila. Podle své sestry Zsuzsy měla pomalý začátek – jenže dřela.
Autor: ČTK
Uspět však nemusela jen v souboji s vlastní hlavou. Postavit se musela předsudkům. Se svým otcem i sestrami odmítali respektovat rozdělení na mužské a ženské turnaje a žebříčky.
Autor: Getty Images
Žena dokáže v intelektuálním soupeření muže zdolat, věřili. Vysloužili si spory s maďarskou šachovou federací, ale neustoupili.
Autor: Getty Images
U šachovnice fascinovala. Nejprve soustředěným, umanutým pohledem, jeden novinář ho označil za zabijácký. Očima propalovala nejen figurky, ale i soupeře.
Autor: ČTK
A poté stylem, držela iniciativu, takřka za každou cenu. Byla agresivní. Protivníka zasypávala chaotickými tahy, které ho pletly a jejichž kombinační efekt znala jen ona – neuvěřitelně dopředu.
Autor: Profimedia.cz
Roztomilé monstrum, které vás rozdrtí, řekl o ní britský velmistr David Norwood. V patnácti se stala velmistryní. Vyhrávala, šokovala.
Autor: ČTK
Jako žena však stále byla terč. „Nakonec je to žena. A vše končí nedokonalostí ženské psychiky. Žádná žena nedokáže přečkat protahovanou bitvu,“ plivnul na její adresu povýšeně Gari Kasparov.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1994 ji porazil, videozáznam ovšem doložil, že při souboji porušil pravidla, změnil tah poté, co figurku položil na původní pozici. Neměl to však být jejich poslední zápas.
Autor: Profimedia.cz
O čtyři roky později, v roce 2002, přišla velká chvíle. Nad šachovnicí se setkala opět s Kasparovem. Mužem, který o ní prohlásil, že je jen „cirkusovou loutkou“, a o šachistkách, že by se měly držet dětí. Roznesla ho.
Autor: ČTK
Pokořila celkem jedenáct světových mistrů, Borise Spasského, Viswanathana Ananda, Veselina Topalova a další. Byla vším jiným než atrakcí nebo nafouknutou senzací.
Autor: Profimedia.cz
Někdejší predátorka šachu svému sportu dál slouží – a rovněž vzdělávání. Založila šachovou nadaci a propaguje šachy jako nástroj pro rozvoj kognitivních schopností a logického myšlení dětí.
Autor: Profimedia.cz
Nabídku maďarského premiéra a skupiny vědců a vědkyň na prezidentský titul odmítla. Označila ji však za největší čest, které se jí kdy dostalo.
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