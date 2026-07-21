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Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity
Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její...
Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...
Protivníky pletla tahy, které chápala jen ona. Polgárové říkali monstrum a zabiják
Vítězila u šachovnice, byla agresivní, měla instinkt zabijáka. Jenže vyhrála i na jiných úrovních. Doložila, jakou moc má vzdělání a výchova. A ukázala prostředníček mužské povýšenosti, dosvědčila,...
Japonka jednatřiceti mužů. Za války se kvůli ní vraždili na ostrově v Pacifiku
Na konci války uvízli v džungli a všichni ji chtěli. Bojovali o ni jako v době kamenné. Po pár letech byla třetina mužů mrtvá. Vraždy, záhadná zmizení, otravy. Legenda říká, že si s nimi hrála pro...
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity
Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její...
Prohrával, nevydělával a zuřil. Za to musel někdo zaplatit! Za oběť si vybral svou ženu
Úsloví „jdou mu ruce dozadu“ znamená, že je někdo levý na práci nebo rovnou vykutálený lenoch. A když se k tomu přidá ještě sklon k násilí a alkoholu, máme tady člověka, před kterým je dobré mít se...
Protivníky pletla tahy, které chápala jen ona. Polgárové říkali monstrum a zabiják
Vítězila u šachovnice, byla agresivní, měla instinkt zabijáka. Jenže vyhrála i na jiných úrovních. Doložila, jakou moc má vzdělání a výchova. A ukázala prostředníček mužské povýšenosti, dosvědčila,...
Génius padělků. Van Meegeren tvořil pod jménem starého mistra, napálil znalce i Göringa
Kritici jej znechutili, zájem veřejnosti mu jejich odsudky nevynahradil. Satisfakci přinesl Hanu van Meegerenovi svět padělků. Našel v něm svérázné uznání, vynesl mu bohatství. A nabídl mu...
Japonka jednatřiceti mužů. Za války se kvůli ní vraždili na ostrově v Pacifiku
Na konci války uvízli v džungli a všichni ji chtěli. Bojovali o ni jako v době kamenné. Po pár letech byla třetina mužů mrtvá. Vraždy, záhadná zmizení, otravy. Legenda říká, že si s nimi hrála pro...
Toužím po BDSM. Ale nevím, jak ho do našeho vztahu zavést, píše čtenář Dan
Jak po dlouhých letech vztahu do sexu zavést něco docela nového, navíc netradičního? To je otázka čtenáře Dana: Rád by do sexu se svou partnerkou vnesl své submisivní fantazie. Jenže Dan neví, jak na...
Bez nohou sedl znovu do stíhačky. Příběh opravdového sovětského hrdiny Maresjeva
Sovětská propaganda z něj dokázala udělat světovou literární hvězdu. Příběh opravdového člověka o pilotovi Alexeji Petroviči Maresjevovi, jehož sestřelili nacisté, on se však i bez nohou dokázal k...
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
Mladí řidiči neumějí předvídat, zkušenější si myslí, že je nic nepřekvapí, líčí záchranář
Spěch je jedním z velkých rizik za volantem a bohužel i častá příčina neštěstí, připomíná Karel Kirs z pražské záchranné služby. Kdy už airbag nemusí být pomocník? A co se u záchranné služby změnilo...
V brazilských pralesích hledal Fawcett bájnou Atlantidu. Víra ho stála život
Proslavil se jako neohrožený badatel. Percy Fawcett byl legendou a jeho osudy připomínají Indiana Jonese. Zmapoval oblasti Jižní Ameriky, přežil v divoké džungli, získal pověst jednoho z největších...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Velmi ortodoxní metal: pravoslavný kněz hraje pekelně nebeskou hudbu
Majestátní bílý vous, dlouhá róba vlající přes statnou postavu, řecký ortodoxní kříž na krku, růženec v ruce. Důstojný, vážný vzhled. A davy příznivců. K pravoslavnému otci Dionysiovi Tabakisovi však...
Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...