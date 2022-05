Johnny Depp: z amerického snu se stala noční můra

Narodil se 9. června 1963 v Owensboro v americkém státě Kentucky jako nejmladší ze čtyř dětí. Matka Betty Sue Johnnyho i jeho sourozence ponižovala a bila. Tátu Johna také. Stoicky ji snášel a opustil až k stáru, kdy se pokusila o sebevraždu.

V dětství to od ní Johnny schytával ručně, letícím popelníkem nebo i jehlou od lodiček. Do klidu krkavčí matku vždycky hodily až prášky na nervy, pro které jí chlapec na požádání chodil stejně často jako pro ovladač na televizi. V jedenácti letech si z krabičky poprvé sám zobnul. Ve dvanácti začal kouřit cigarety a ve čtrnácti už poznal na vlastní kůži všechny látky z legálního i černého trhu.

Měl i jeden pozitivní koníček, kytaru, se kterou trávil většinu času. Ve dvaceti odjel se svou kapelou The Kids na zkušenou do Los Angeles. Skupina se brzy rozpadla, jemu se však z Kalifornie domů nechtělo. Do herectví nikdy nefušoval, takže si ani neuvědomil, že se nachází v Mekce filmového šoubyznysu. Upozornil ho na to až kamarád, se kterým se seznámil na jednom tahu. Nicolas Cage.

„Měl bys to zkusit. Myslím, že jsi rozený herec,“ hecoval Johnnyho, který byl vrozeně skromný, a tak mu nevěřil. Na druhou stranu neměl, co ztratit, a tak se Cagem nechal představit jeho agentce. Dohodila mu roli v kultovní Noční můře z Elm Street (1984). Nehrál samozřejmě noční můru, ale snového fešáka. Film měl úspěch, a tak na sebe nenechala čekat další úloha. Režisér Oliver Stone ho v roce 1986 angažoval do oskarové Čety. Do snů náctiletých fanynek mu otevřel dveře seriál 21 Jump Street, to byly roky 1987 až 1990.

Wino navždy

Hned první natáčení mu vynášelo 1 200 dolarů týdně. O takových sumách se mu předtím mohlo jen zdát. Stejně tak o popularitě, která se dostavila. S profláknutým obličejem už by prorážení na hudební scéně bylo jen fraškou, a tak zůstal při herectví.

Slavomamem netrpěl, to spíš stihomamem. Introvertní mladík se všudypřítomného zájmu děsil. Začal sice navštěvovat kurzy herectví, ale brzy se vrátil k samorůstu.

V roce 1983 se oženil s maskérkou Lori Ann Allisonovou. Vydrželo jim to jen dva roky. Následovala zasnoubení s Jeniffer Greyovou, známe ji jako Baby z Hříšného tance, a s Sherylin Fennovou, známou ze seriálu Městečko Twin Peaks. Další snoubenku potkal při natáčení prvního filmu, který mu přinesl uznání kritiků. Střihoruký Edward z roku 1990 byl zároveň první z několika úspěšných spoluprací s ponurým režisérem Timem Burtonem.

Během vztahu s Winonou Ryderovou si nechal vytetovat nápis Winona Forever, po rozchodu to zkrátil na Wino Forever. Mezi lety 1994 a 1997 utvořil další hvězdný pár s Kate Mossovou. S Winonou to byla láska na první pohled, s Kate se jevil trochu nervózní. V roce 1994 ho v New Yorku zatkli za demolici hotelového pokoje, ve kterém s modelkou strávil noc. Škoda činila deset tisíc dolarů.

Pirátský booster

V roce 1998 se při jednom natáčení seznámil s francouzskou zpěvačkou Vanessou Paradisovou. Nezasnoubili se, ale v harmonickém svazku zůstali patnáct let. Francouzka mu povila holčičku Lily-Rose a synka Johna Christophera zvaného Jacka. „Vanessa a děti mi dali život,“ glosoval to Depp. Byl v té době už světovou superstar, ale jeho sláva měla ještě rezervu. V roce 2003 ji odhalila premiéra prvního dílu disneyovky Piráti z Karibiku.

Roli kapitána Jacka Sparrowa si přizpůsobil na míru. Využil inspiraci kreslenými seriály, které sledoval se svými dětmi. Osvojil si jejich ohromené výrazy, když něco spatřily poprvé, a něco málo outsourcoval také od kamaráda, kytaristy Rolling Stones Keitha Richardse.

Rozjíveného Sparrowa rozvíjel v celkem pěti dílech, které podle svých slov nikdy neviděl. Na své filmy se prý nedívá, protože mu to nedělá dobře. Z toho, jak se na něj po uvedení do kin všude začali vrhat lidé, mu však bylo jasné, že odvedl dobrou práci. Nevinný plán zajít s dětmi do parku byl najednou naivní představou. Hned by se kolem slétli fanoušci a paparazzi a udělali by z toho událost století. Na ztrátu anonymity si introvertní Depp nikdy nezvykl, teď však všechno eskalovalo do absurdna.

Musel posílit počet svých osobních strážců a každý výlet strategicky naplánovat. Pirátský úspěch byl celosvětový, takže když vyrážel kamkoli do ciziny, musel předem vyslat svého člověka, aby zajistil únikové trasy. V Jacku Sparrowovi narazil na zlatou žílu, takže na tyto bondovské manévry bylo peněz dost.

Rumové časy

Pohádkové bohatství vrazil kromě ostrahy sebe a své rodiny do nemovitostí jako rezidence v Cannes, eldoráda na soukromém bahamském ostrově, luxusní jachty a dalších. V nemalé míře také do své velké vášně, vína, které je vedle marihuany jeho nejoblíbenější drogou. Zajímal se o jeho pěstování a lil ho do sebe po hektolitrech. Samozřejmě žádné patoky. Bývalý manažer herce uvedl, že za něj vydával třicet tisíc dolarů měsíčně. Depp odpověděl, že to je urážka, ve skutečnosti dával mnohem víc.

Když se potřeboval probrat, sáhl po tradiční vzpruze bohatých. Po kokainu. Sem tam si dal i něco na uklidnění, jak se to naučil od matky. Na placu byl však vždycky ve formě, svou práci bral smrtelně vážně. Ve filmu Strach a hnus v Las Vegas podle knihy nonkonformního reportéra Huntera S. Thomspona ztvárnil v roce 1998 drogové rauše tak dokonale, že fanoušci nepochybovali o jejich autenticitě.

S Thompsonem se skamarádil, a když u něj jednou doma popíjeli a šňupali, vyštrachal v knihovně omšelý sešit. „Co to je?“ zeptal se ho. „Rumové deníky, moje novela. Úplně jsem na ni zapomněl,“ odpověděl novinář. Depp z knihy začal nahlas číst. „Zní to jako scénář,“ poznamenal Thompson. „Úplně,“ souhlasil Depp a dodal: „To natočíme.“

Finální realizace se Thompson nedočkal, v roce 2005 si prohnal hlavou kulku. Proklaté časy díky Rumovým deníkům čekaly i Johnnyho. Krátce před jejich první klapkou mu během dotáčení čtvrtého dílů Pirátů v roce 2010 při zvedání a zahazování židle projela páteří silná bolest. Doktorka mu na bolest předepsala medikament z nejmocnějších, opioid roxykodon.

Špinavá hra

Depp znal ze svého okolí několik lidí, kteří doplatili na heroin. Roxykodon přesto začal užívat a brzy i zneužívat. Vyšel z předepsaných dávek a potřeboval ho víc a víc. Už ne, aby si přivodil euforii, ale aby zahnal hororový absťák, při kterém se ho zmocňovala bolest doposud nepoznaná.

Díky své movitosti si nadále mohl obstarávat drahé pilulky a nemusel přecházet na pouliční heroin nebo stokrát silnější, ale levnější fentanyl, který v zámoří stojí za raketovým nárůstem předávkování. Nedostal se do spirály dluhů jako Američané se stejným problémem, ale s běžnými příjmy.

Depp polykal „roxies“ čtyři roky, ale pokračoval v práci. V roce 2014 natočil gangsterku Black Mass: Špinavá hra, ve které zamaskovaný k nepoznání řádí jako deviantní mafiánský boss James „Whitey“ Bulgur.

Množství opioidů, které potřeboval k fungování, se už v té době kvůli zvyšující se toleranci stávalo tak vysokým, že se nad ním neustále vznášelo riziko předávkování. Se závislostí musel skoncovat. „Teď, nebo nikdy,“ řekl si.

Trefila blues

O pět let dříve ho personalista, který měl na starosti casting Rumových deníků, poprosil o schválení hlavní hrdinky filmu. Depp si s ní měl střihnout netradiční love story, takže mu musela sedět. Původně se chtěl jen podívat, jak se dívka chová a reaguje, nakonec mu však stačil jediný pohled na ni.

„Jo, tahle by mě mohla zabít,“ řekl si. Když se pak natáčelo, přišla líbací scéna a přeskočila jiskra. Čtyřiadvacetiletá Amber Heardová ještě toho dne Deppa navštívila v karavanu, kde relaxoval u starého blues. Oslnila ho tím, že trefila jméno kapely. Pokračovali, kde na place skončili.

Bisexuální Heardová měla v té době manželku a Depp mnohaletý nesezdaný svazek s Paradisovou, která mu však nedávno oznámila, že už ji to v Los Angeles nebaví a ráda by se přestěhovala do rodné Francie. Řekl jí, že on zůstane.

Ambiciózní Heardová dala před domácím krbem přednost jednomu z nejoriginálnějších a nejúspěšnějších herců planety. Na začátku roku 2012 spolu začali chodit. Zpočátku to bylo jako sen, ale časem se z Popelky stal Quasimodo, jak Ambeřinu proměnu definoval Depp. Varovná znamení tu prý však byla už dřív.

Popelník v obličeji

Heardová například nastolila zvláštní rutinu, že když přišel domů z práce, nalila mu sklenku vína, posadila ho do křesla a vyzula mu boty. Zprvu nad tím povytahoval obočí, ale pak si řekl: „Proč ne?“ Jednou když přišel domů, ona zrovna telefonovala, takže si sedl a vyzul se sám. Odpověď? „Tohle je přece moje práce!“ začala na něj ječet jako smyslů zbavená.

Rozuměl si s její matkou, která byla obláčkem míru, zato její otec byl rapl. Všichni spolu jezdili na výlety, pár týdnů strávili na Johnnyho jachtě u opuštěného ostrova. I s Ambeřinou sestrou Whitney si rozuměl, občas si spolu dali koks. Amber měla radši extázi stejně jako parta jejích uměleckých přátel. Když někdo z nich neměl kde bydlet, ubytoval ho Johnny v jednom ze svých domků.

Láska milencům kvetla zhruba rok a půl, pak začaly vypukat nezvladatelné rozbroje. Na jedné dovolené Amber Johnnyho uhodila popelníkem do obličeje. Naléhala, aby přestal pít. Začal držet suchý únor a protáhl ho skoro na dva roky. Ona sama zvládla i dvě láhve za večer, ale tvrdila, že problém nemá.

Když si dal Depp v Londýně, kam ho pozvali, aby příteli Christopheru Leemu předal cenu, trochu šampaňského k slavnostnímu přípitku, Amber mu při následné večeři v restauraci, kde jí to bláhově přiznal, ztropila scénu. „Jsi nenapravitelný alkoholik a tvoje děti se za tebe stydí,“ bodla ho do slabin.

Psychologické souvislosti

Depp má diagnostikovanou hyperaktivitu a depresi. Tyto poruchy bývají komorbiditami Aspergerova syndromu, o kterém u něj někteří fanoušci spekulují. Jeho majstrštyk Střihoruký Edward se považuje za přesnou metaforu autismu, na jehož spektru se syndrom nachází. Podle svých slov v dětství vždycky zhasínal nadvakrát. Zhasl, rozsvítil a až pak zhasl definitivně. Rodiče si mysleli, že má Tourettův syndrom.

„Aspíci“ mívají problém se čtením emocí, s chováním a reagováním. Jednou z jejich adaptací může být herectví. Soustředí se na prezentování toho, jak si myslí, že by se měli chovat. Někdy se v tomto napodobování stanou mistry.

Mnohdy se dostanou do vztahu s manipulátorem, kterému vyhovuje jejich sociálně-inteligenční hendikep. Heardové byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti, která se projevuje kromě emočních výbuchů a náhlých přechodů mezi idealizací a devalvací partnera také chronickým strachem z opuštění. Trpí také histriónskou poruchu osobnosti, která s sebou nese neukojitelnou potřebu pozornosti.

Kruh ohně

Deppovou belle epoque jsou padesátá léta, jeho vzorem jižanský gentleman. Hlas má podobně uhlazený jako jeho idolové Johnny Cash z Arkansasu či Jim Morrison z Floridy. O kapele The Doors v roce 2009 odvyprávěl dokument When You’re Strange, teď si může zpívat Cashův evergreen Ring Of Fire: „Spadl jsem do spalujícího kruhu ohně. Pálí, pálí, pálí a plameny stoupají výš.“

Na tělo si odmala zaznamenával důležité události zářezy, později tetováními. Heardová ho donutila nechat si na tělo vytetovat její jméno. Na společném výletě necitlivou poznámkou dohnala k slzám syna jeho hereckého kolegy Paula Bettanyho. Depp mu pak napíše textovku, která se cituje u soudu: „Upálíme Amber. Já pak ošukám její mrtvolu, abychom věděli, jestli je mrtvá.“ Hájí se, že šlo o odkaz na skeč z dílny Monty Pythonů.

S Heardovou podle svých slov zůstával, protože jí nechtěl ublížit. Vyhrožuje mu sebevraždou. Trpět a zůstávat se naučil od otce. Nechce prohrát, obětoval už tolik. Doteď mu v životě všechno vycházelo. Všechno, co se naučil, se obrací proti němu.

Osamělý hrdina

V roce 2014 se odebral k detoxu na svůj bahamský ostrov. Amber trvala na tom, že se přidá. Stala se správkyní jeho zklidňující medikace a v nejhorších chvílích mu ji odepřela. Aby zmátl receptory bolesti, vlezl pod horkou sprchu, kde se opařil. Na chvíli to fungovalo, ale pocit, že vnitřnosti mu co nevidět vyletí z těla, se zase rychle vrátil. Navíc ho zpropadeně pálila kůže. Prosil ji na kolenou, aby mu „oblbováky“ vydala, ona však zůstala tvrdá.

Nechal se odvézt z jejího dosahu a zbytek absťáku strávil na samotce. Několik dní v kuse si dokola přehrával svou oblíbenou písničku a soustředil se jen na její slova. Možná to byl hit Davida Bowieho Heroes, jehož cover verzi zpívá se svou kapelou Hollwood Vampires. „Chtěl bych umět plavat tak, jak to umějí jen delfíni. Nic nás nemůže udržet pohromadě, ale mohli bychom být hrdiny aspoň na jeden den,“ zní v survivalistické hymně.

Znepokojoval ho elektrický pocit v těle. Místo, aby polevoval, jen sílil. Pak mu však došlo, že se jen po pěti letech konečně zase začíná cítit normálně. Zvládl to, ale pořád tu byla ještě jedna zničující závislost.

Ďáblův advokát

V únoru 2015 Amber v malé ceremonii, na kterou dopravil i svou nemocnou matku, řekl své ano. „Třeba se tím všechno vyřeší,“ říkal si. Amber a její banda si na obřad vzali pilulku extáze, Johnny si vykouřil joint marihuany.

O měsíc později ho novomanželka v Austrálii na natáčení pátých Pirátů dostala do stavu perplex. Bylo to 10. března 2015. Nalil si vodku z hotelového baru. Když to viděla, vzala tu láhev a mrštila ji po něm. Jen těsně minula jeho hlavu, roztříštila se o zeď. Smířený s osudem si otevřel jinou. Udělala s ní to samé, jen ho tentokrát trefila do prostředníčku, který měl položený na opěradle křesla. Náraz mu amputoval vršek prstu, trčela z něj kost a crčela krev.

Konsternovaný začal oddělenou částí svého těla vypisovat své drahé polovičce na zdi apartmánu všechny její lži. Škoda činila 150 tisíc liber. Nic, co by mu mělo finančně dělat starosti, psychicky na tom však byl o poznání hůře.

Bodyguard, který šéfa nemohl před útočnicí uhlídat, protože šlo o jeho manželku, ho odvezl do nemocnice. Předtím ještě Amber stihla vzít z popelníku doutnající cigaretu a típnout ji svému muži o čelist.

Depp v zápise uvedl, že šlo o nehodu s dveřmi, ale doktor si myslel svoje. Problémová hvězda se přesunula do Spojených států, kde jí ti nejlepší z nejlepších s pomocí kožního štěpu z dlaně prst sešili a zabandážovali gázou. Nad dalším natáčením visel velký otazník, ale dvacátého prvního dubna už byla zase, v těžkém diskomfortu, na scéně. Bolelo to jako čert, prst se zanítil. Opioidy se nabízely, ale Depp odolal. Jack Sparrow není z cukru, film se dokončil.

Stroj času

Postprodukce, při které specialisté na zvláštní efekty nahradili zamotaný prst zdravým, byla náročná, a tak šli pátí Piráti do kin až v roce 2017. U vděčných fanoušků měli úspěch, ale z natáčení šestých přes Deppův heroický výkon mělo sejít. Whitney Heardová se obávala, že její sestra Amber Deppa zabije. Johnny byl v takovém rozpoložení, že už si to snad i přál. V jednom rozhovoru na otázku, jak se má, odpověděl se smutným úsměvem: „Jsem k smrti vystrašený.“

Jeho vzhled se proměnil. Ve čtyřiceti vypadal na dvacet, v padesáti na pětatřicet. Opioidy ho spolu s toxickým vztahem prohnaly časovou mašinou. Teď začal vypadat na svůj věk. Karta srdcového kluka byla ztracena.

Když bral roxykodon, byl hubený a bledý. Oči mu natekly nepatřičnou upřímností. Po detoxu přibral, střídal bizarní účesy a uši si ověsil blyštivými náušnicemi. V rozhovorech se jeho někdejší roztomilá nekoherentnost prodloužila o znepokojivé záseky, které jako by neměly mít konec.

Žádost o rozvod

Pohár přetekl v květnu 2016. Pro manžele to nebyl lásky čas. Na pořadu dne byla další násilná epizoda. Herec se před manželkou schoval do koupelny, jak to míval ve zvyku. Ona se k němu dobývala, jak to mívala ve zvyku zase ona. Pootevřel a ptal se jí, co chce. Drala se dovnitř, a tak se dveře pokusil přibouchnout. Vyjekla.

Poklekl, aby zjistil, jestli nemá něco s nohou. Přibouchla mu hlavu. Vylezl a vyzval ji: „Chceš mě uhodit? Posluž si.“ Schytal jednu pěstí. „Spokojená? Nebo ještě? Do toho.“ Ubalila mu další. „Je konec,“ řekl. Zpacifikoval ji, posadil na postel a rychle zmizel.

Od uklízečky mu večer přišla fotka s lidským exkrementem na manželském loži. Napsal své ženě, že to už opravdu nemá smysl a že podá žádost o rozvod. Heardová ho přemlouvala, ať neblázní, že to udělal pes. Velikost však nesouhlasila.

Po úmrtí Deppovy matky Betty Sue podala Heardová žádost o rozvod sama. Jako odůvodnění uvedla, že ji manžel slovně i fyzicky napadá a zneužívá. Za sedm milionu dolarů se dohodli na společném smírném prohlášení. Slíbila je věnovat nemocnici, ale odevzdala jen část.

Srbský restart

V roce 2018 Depp zažaloval britský bulvár The Sun, který ho ve svém článku označil za wife-beatera – člověka, který bije svou manželku. V rozsudku z listopadu 2020 Deppovi arbitr nevyhověl. Prohlásil, že vyjádření je v podstatě pravdivé. Všechny lepší projekty od herce už dříve daly ruce pryč. Od aféry hrál v několika méně prestižních filmech. Nadále objížděl festivaly s kapelou Hollywood Vampires a pokračoval v malování.

Na filmový festival do Karlových Varů, který ho jako jeden z mála vzaly na milost, přijel v červenci 2021 v baretu, z kapes mu trčely štětce. Jako vždycky strávil mnoho času máváním fanouškům a podepisováním se. Bodyguardi ho nakonec museli odtrhnout a natlačit do auta. V září téhož roku dostal na festivalu v San Sebastianu cenu za celoživotní přínos.

V půlce února 2022, týden před vpádem Ruska na Ukrajinu, mu státní medaili udělil srbský autoritářský a proruský prezident Aleksandar Vučić. „Jsem teď na začátku nového života a byl bych moc rád, kdyby ten život začal právě tady,“ prohlásil Depp dojatě v proslovu, v němž vyzdvihl svou někdejší spolupráci s režisérem Emirem Kusturicou, který je přítelem ruského prezidenta Putina, jehož neodsoudil ani po invazi.

Na rozdíl od hollywoodského kolegy Seana Penna, který se na Ukrajinu vydal točit dokument, nebo Angeliny Jolie, která tam zajela navštívit uprchlíky, Depp k situaci v Evropě nevydal ani žádné prohlášení. V roce 2016 přitom propůjčil tvář kampani Uvězněný za umění, která upozorňovala na Ruskem zavřeného ukrajinského režiséra Olega Sencova.

Je teď zaneprázdněný očistou vlastního jména. U soudu ve virginském Fairfaxu žaluje Heardovou za pomluvu o 50 milionů dolarů. Jeho ex dorovnává, zvyšuje na sto a předkládá svou verzi příběhu. Její bývalý manžel z ní vychází jako učiněný ďábel.