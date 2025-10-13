Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na svět. Pan John Harvey Kellogg válčil na všech těchto bojištích.
Miska lupínků - a nutkání páchat masturbační zlo zmizí. Takto údajnou ideu za...

Miska lupínků - a nutkání páchat masturbační zlo zmizí. Takto údajnou ideu za Kelloggovými lupínky líčí mnohé knihy a články. Tak bezprostředně však linka nevedla. | foto: Profimedia.cz

Milý stařík. Měl ovšem i svérázné ideje .- a dokonce barbarské.
Kellogovy cereálie byly úspěch.
Vysoké ideje, ale spousta nehumánností, to byly rozpory některých reformátorů.
Lupínky měly vyšší poslání. A pokrývalo vlastně i vymýcení sebe-znečišťování.
Miska lupínků - a nutkání páchat masturbační zlo zmizí. Takto údajnou ideu za Kelloggovými lupínky líčí mnohé knihy a články. Tak bezprostředně však linka nevedla.

Válčil zapáleně, sdílel velmi vyhraněná přesvědčení, propagoval péči o mikrobiom stejně jako eugeniku a rasovou segregaci, sváděl náboženské bitvy. Snoubila se v něm víra v Boha, sváděla ho však síla vědy, racionálna. Byl plný napětí, stejně jako doba.

A v michiganském léčebném sanatoriu Battle Creek, které od roku 1876 vedl, skutečně například kromě hydroterapie, elektroterapie a světelné terapie hledal ideální, zdravou, čistou stravu. A opravdu považoval masturbaci za zlo, zkázu.

Posléze, vlastně docela nedávno, až v našem století, z toho vzniklo povídání o tom, že v rámci snahy vymýtit samohanu vynalezl kukuřičné lupínky. Že měly být ranní cereálie zabijákem libida: zničme hříšnou touhu hned probuzení!

Takhle přesně se to líčit nedá. Ale úplný výmysl to není. Vysvětlíme to.

Nejprve však předestřeme, co všechno na sexuálním sebeuspokojování panu reformátorovi vadilo.

Horší než války a mor

Vysoké ideje, ale spousta nehumánností, to byly rozpory některých reformátorů. I Johna Harveye Kellogga

Jako adventista sedmého dne měl přirozeně velmi nevstřícný vztah k sexu, propagoval téměř úplné vzdání se veškerých sexuálních kontaktů, dokonce i mezi manžely. Vyvrcholení totiž způsobuje nervové křeče, které vyčerpávají organismus víc než cokoli jiného, soudil.

Celý oddíl ve své knize Holá fakta pro mladé i staré: osvojení si přírodních dějin a hygieny organického života z roku 1877 však věnuje masturbaci. Sebeznečištění, jak ji ve spisku, jehož rozsah v dalších reedicích téměř ztrojnásobil a který se ve Spojených státech dočkal velké popularity, tituluje.

V kapitole Samotářská neřest o ní nemluví pěkně. Považuje ji za nejnebezpečnější ze všech sexuálních zlořádů, protože je nejrozšířeněji praktikovaná. Holduje se jí bez hranic. Propadáme jí už v raném dětství, ve spárech nás drží po celý život. Časté opakování dělá z oběti dočista bezbrannou kořist. Je to bestiální praktika, o níž ten, kdo jí propadne, ví, že je hříšná, odolat však nedokáže: potají ji páchá dál.

Následky? Hrozivé. Zničené duševní zdraví, srdeční poruchy, epilepsie, rakovina, slepota. Šílenství. U dětí nečekané vypuknutí obecné debility, apatie, insomnie, bolesti končetin, paralýza dolních končetin, těkavost. Masturbace dovedla podle něj způsobit skoro všechno. Mínil, že její následky se na lidstvu podepsaly hůře než války, mor, jiné epidemie.

Co však sebeznečišťování podle reformátora podněcuje, čím je způsobeno? Dnešní věda by se smála, mezi spouštěči neschází sedavé zaměstnání, nestoudné obrázky, především však hříšné nebo ignorantské chůvy, ošetřovatelky, zdravotní sestry.

A potom stimulanty jako víno, pivo, káva, čaj, tabák. Obžerství. A nevhodná jídla. Kořeněná, fermentovaná, se zázvorem, hřebíčkem, skořicí, hořčice, John Harvey Kellog byl ve výčtech následků masturbace i jejích spouštěčů nemilosrdně precizní a důsledný.

Dovedl však doporučit i bezpečné pokrmy. Tím se dostáváme k oněm nešťastným lupínkům.

Žádný sex, hodně svárů: o lupínky

Kelloggovy cereálie za sebou mají historii rodinných sporů. A též mýtus o tom, že měly sloužit boji proti masturbaci.

Strava, která měla být prevencí i lékem na sebevražedné sebezneužívání, měla být prostá, nestimulující, jen málo upravená. Dvě lehká jídla denně, ne víc! Bez výrazných chutí, které by sváděly! V potravině, kterou v sanatoriu vynalezli, se ona doporučení doslova sbíhala.

Kolem jejího zrodu byla posléze spousta disputací, svárů, zlé krve. K největšímu podílu na vynálezu kukuřičných lupínků se hlásil jak John Harvey Kellogg, tak jeho žena Ella Eaton Kelloggová i jeho mladší bratr Will Keith Kellogg. Každý měl vlastní verzi, každý dělal hlavního protagonistu ze sebe a upozaďoval ostatní. Vedoucí trio sanatoria se se vší pravděpodobností souložením ani masturbováním opravdu neznečišťovalo, ješitností a majetnickými ambicemi však neposkvrněné nebylo.

Jisté je, že se v roce 1894 v sanatoriu zrodil produkt, který položil základy průmyslové výroby cereálií. Cornflakes, kukuřičné lupínky. I když nejprve to byly kousky z pšeničné mouky, první „Sanitas Toasted Corn Flakes“ byly po experimentování uvedeny na trh až v roce 1898.

Protimasturbační tažení Johna Kellogga a kukuřičné lupínky, které se v jeho sanatoriu zrodily, tak nakonec po více než sto letech daly vzniknout titulkům jako „Kukuřičné lupínky byly součástí protimasturbační křížové výpravy“, „Kellogovy lupínky byly lékem na deviantní chování“, „Když byly kukuřičné lupínky součástí protimasturbačního tažení“, Původ Kelloggových cereálií: boj proti masturbacei.

Jak však argumentuje portál potírající hoaxy Snopes, Kellog cornflakes jako lék na masturbaci neuvádí. V patentu z roku 1895 je doporučuje především nemocným osobám a rekonvalescentům. Jinde je chválí jako snadno stravitelný pokrm pro pacienty s citlivým žaludkem.

Neexistuje doklad, že by byly vyvinuty, patentovány, propagovány přímo v souvislosti s bojem proti masturbaci. Nepřímá souvislost však existuje, patřily do oné čisté, nestimulující stravy, která měla napomáhat sebeznečišťování čelit.

Dodejme, že víme-li, jakými prostředky chtěl Kellogg proti sólovému sexu bojovat napřímo, chtělo by se zvolat: kéž by jeho tažení proti masturbaci u lupínků opravdu skončilo. Bophužel mělo barbarštější arzenál než snídaňovou nudu v misce.

Zlaté lupínky!

Kellogovy cereálie byly úspěch.

Kelloggovy recepty na řešení masturbační zkázy byly totiž nejen nevědecké, byly i o moc drastičtější než cereálie s nevalnou chutí. U mladých hochů propagoval obřízku, bez anestezie.

To bolest měla ničit chuť na onanii, ne ranní miska cereálií: „Krátká bolest při operaci bude mít příznivý účinek na mysl, zejména bude-li spojena s potrestáním, jak tomu v některých případech může být.“ Bolestivost, která bude několik týdnů po zákroku bez anestezie přetrvávat, může vést k tomu, že pacient na praktikování masturbace zapomene, soudil.

Dětem doporučoval na noc svazovat ruce, genitálie zavírat do speciálních klícek. Byl zastáncem kapání kyseliny karbolové na klitoris mladých žen.

Kelloggova dráha je ztělesněním rozporuplné snahy o modernizaci, vylepšení společnosti – která se neostýchala barbarství. Stal se rovněž stoupencem eugeniky, propagoval sterilizaci „mentálně vadných osob“, varoval před rasovou degenerací, míšením ras, před ředěním genetickému fondu bílé Ameriky migranty a jinými rasami.

Jeho cereálie přetrvaly, byť se práva na jejich produkci nakonec podařilo po právních šarvátkách uzmout jeho bratrovi Willovi. Rasismus zůstal v Americe též, a antimasturbační hnutí podstupuje v posledních letech revival. Zlaté lupínky!

