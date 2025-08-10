Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Joaquín Guzmán přezdívaný El Chapo (španělsky Prcek) šéfoval mexickému kartelu Sinaloa, který se pod jeho vedením stal nejvýkonnější organizací na pašování drog na celém světě. Přes hranici do USA tento kartel převážel tisíce tun kokainu, heroinu, marihuany a metamfetaminu a v dobách své největší slávy pokrýval polovinu nenasytného amerického trhu. Guzmán osobně si prodejem drog vydělal přes 12,6 miliardy dolarů. Průběžně si pořídil čtyři manželky, čtyři tryskáče, tři obří jachty, bezpočet luxusních nemovitostí, sadu zlatých pistolí vykládaných diamanty nebo zvěřinec s tygry, lvy a pantery, kam ze své rezidence jezdil privátním vlakem.
Území působnosti rozšiřoval pomocí eskader smrti, které mezi sebou soutěžily o co nejdrsnější odstranění členů konkurenčních gangů.