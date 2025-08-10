Premium

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Fotogalerie

Guzmánovo zatčení v roce 2014 patřilo k nejsledovanějším událostem. | foto: Profimedia.cz

  20:00
Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin Ládinem. Jak se z vesničana ze zapadlého kouta Mexika, který nikdy nechodil do školy, stal nejznámější narkobaron od dob Pabla Escobara?

Krimi příběh

Joaquín Guzmán přezdívaný El Chapo (španělsky Prcek) šéfoval mexickému kartelu Sinaloa, který se pod jeho vedením stal nejvýkonnější organizací na pašování drog na celém světě. Přes hranici do USA tento kartel převážel tisíce tun kokainu, heroinu, marihuany a metamfetaminu a v dobách své největší slávy pokrýval polovinu nenasytného amerického trhu. Guzmán osobně si prodejem drog vydělal přes 12,6 miliardy dolarů. Průběžně si pořídil čtyři manželky, čtyři tryskáče, tři obří jachty, bezpočet luxusních nemovitostí, sadu zlatých pistolí vykládaných diamanty nebo zvěřinec s tygry, lvy a pantery, kam ze své rezidence jezdil privátním vlakem.

Území působnosti rozšiřoval pomocí eskader smrti, které mezi sebou soutěžily o co nejdrsnější odstranění členů konkurenčních gangů.

Repertoár mučení z ruských věznic. Čeká vás zvonok Putinu i slonik

Kyryza, slonik, vaj-vaj. Zvonok Putinu, metoda Karbyšev. Tajemná slova, která popisují veřejná tajemství mnohých ruských věznic. Označují metody mučení, která v nich vězňům dopřávají bachaři nebo...

Neohrožená. Rolím obětuje Charlize Theronová tělo i duši. Slaví padesátku

Jedna z nejlépe placených hereček světa, ztvárňuje role složitých postav, skutečných žen s působivými osudy, pronikla do mužského světa akčních filmů. Uznávaná producentka. Tvář kampaní za právo na...

Masturbační abstinence. Její prospěšnost prověřila první studie. Překvapila

Internetová popularita tohoto trendu stále roste. Měsíční zřeknutí se masturbace má podle jeho zastánců posílit sexuální energii, touhu, prožitek i výkonnost. Tyto údajné přínosy však dosud...

Není síla jako síla. Pro zdravou dlouhověkost je důležitý speciální druh

Výkonnější svaly, silnější kosti, lepší kardiovaskulární i metabolická kondice. Též však zdravější mozek. Výhody silového tréninku potvrzuje studie za studií. Aktuální výzkum však potvrdil, že pro...

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých...

