Nikdy se nevyvyšoval nad obviněného. A nejen proto, že vyšetřovatel potřebuje spolupracujícího obviněného, nějaká ta káva nebo nabídnutá cigareta k tomu patří. Tvrdil, že začít výslech opovržlivými slovy „ty lidská zrůdo, jak jsi mohl spáchat tak hnusný zločin!“ znamená vlastní gól v mači, který ještě nezačal – obviněný se jen zatvrdí.
Musíte se smířit, že takové případy se čas od času prostě stanou. A že jejich krutí protagonisté nejsou ani ďáblové, ani mimozemšťané, ale lidi, kteří se víceméně neliší od těch, se kterými jste ráno jeli tramvají do práce.