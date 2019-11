Machismus je jen fasáda chlapství, říká Esquire Man Jiří Mádl

Esquire Man jsou ceny pro výrazné muže, svobodné, čestné, solidární. Jenže mužství s sebou pořád nese i stopy machismu. A leckteří muži jako by nevěděli, co bez něj chlapství znamená. Co pro vás znamená být chlap?

To je moc hezká otázka, děkuju. Jednou jsem dostal takovou radu. Nebylo to tedy v žádné důstojné situaci, došlo k tomu v New Yorku v hospodě, jmenovala se Trash, něco jsme tam slavili se spolužáky, v onu dobu jsem v Americe studoval. A na toaletě jsem potkal pána, jehož jedinou oporou v onu chvíli bylo umyvadlo, kdyby tam nebylo, asi by spadl. Nicméně jsme se zapovídali a byl to moc hezký rozhovor, i když nečekaný.

Ty opilecké rozhovory!

To nebyl opilecký rozhovor, ano, bylo to v pozdních hodinách, ale bylo to pěkné povídání, upřímné, vlastně chytré. Byl to starý pán a říkal mi, že v životě určitě dostanu ještě spoustu rad. A měl pravdu, člověk dostává pořád nějaké rady. Dodal, že on má pro mě jednu jedinou. Že se díky ní nestanu úspěšným, ale že na sebe budu pyšný a budu se cítit dobře. Řekl: V každé situaci, i když bys měl prohrát, i když bys měl sklonit hlavu, i když by ti to mělo přinést nevýhody, vždy se zachovej jako chlap.



To není úplně jednoznačná rada…

Není, samozřejmě to není přesné, ne každý si to definuje. Ale ti, co si zaslouží tomu rozumět, pochopí… A já se tomu snažím rozumět. Proto pro mě Esquire Man a kritéria, podle nichž muže nominuje, znamenají důležitý pohled na to, kdo to je chlap.

A machismus?

Machismus jako takový je pro mě fasádní chlapství. Samozřejmě, Liga mistrů, pivo, MMA, proč ne. Ale machismus není opravdové mužství, je to fasáda. Znám spoustu lidí, kteří mají například tělesné těžkosti, a pořád to jsou chlapi, mají čest. A to dnes vymizelo nebo se tomu smějeme. A přesto ve vás čest opravdu vyvolává až arogantní radost ze sebe sama. Neříkám, že se mi to vždycky daří, mám spoustu slabostí, někdy udělám něco laciného, jen po svou výhodu… ale těch věcí ubývá. Myslím, že se fakt snažím být chlapem. Je to sebenaplňující. Může to být skoro koníčkem, řekl bych. Víte, my všichni jsme takoví feťáci radosti, feťáci úspěchu, výhod a tak. Jsme vlastně takové ty opičky, které chtějí ovoce, to nikdy nezměníme. Ale můžeme změnit definici toho, co to ono ovoce je. Když to bude chlapská čest, můžeme těmi feťáky být klidně dál, ale bude to pozitivní a bude to působit dobře.

Kdybyste si měl dovolit dát ocenění sám sobě, za co by to bylo? Vyberete ze svého života za posledních několik let něco, co by za ocenění stálo podle vás? Výhra, pochopení něčeho, přiznaná pochybnost?

Dejte mi aspoň patnáct sekund… Když jsem měl vztahy se ženami, v konečném důsledku jsme za to mohli, myslím si, oba. Ale mám-li být fér, chybovat jsem začal já. Když se říká „co bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce“, já moc dobře vím, co bylo dřív. Byla to moje pýcha, sebestřednost, možná moje nepozornost. Dost mě to mrzí, protože jsem měl štěstí na úplně skvělé ženy, které jsem možná také svým jednáním donutil chovat se i nepřípadně. Ony to taky podělaly, ale já to asi začal. To je moje dost útrpné přiznání.