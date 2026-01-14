Slované nebyli mírumilovní, zajatce zabíjeli krutě. Vědec líčí jejich rituály a staré bohy

Jiří Dynda

Lukáš Kašpar
  20:00
Kdo byl Perun? Čemu vládl Svarog? Jak vypadal Veles? Kolik tváří měl Svantovít? Proč má socha Radegasta na Radhošti lví hlavu? Kdo si vymyslel bohyni Vesnu? Jaké bohy uctívali Slované v české kotlině? Proč o nich skoro nic nevíme? A je zájem o Slovany zase v kurzu? Nejen na to odpovídá religionista Jiří Dynda, autor knihy Bohové a bohyně starých Slovanů.

