Když mám popsat panteon vzdálených vikinských bohů v čele s Ódinem, zvládnu to hravě, ale když dojde na zdejší bohy slovanské, jsem v koncích.
Je totiž otázka, jestli vůbec existoval jediný slovanský panteon. Většina badatelů se přiklání k tomu, že jich bylo víc a místně se lišily. Například u Polabských Slovanů měl každý kmen nebo kmenový svaz svého božského hegemona, jehož uctívali jako hlavní božstvo, a kolem něj byli další bohové. Na středověké Rusi zase kníže Vladimír provedl reformu a postavil na návrší pět model kolem šestého Peruna jako hlavního boha, čímž vytvořil východoslovanský panteon.
Romantici třeba tvrdili, že pohanský je i vánoční stromeček, který přitom pochází až někdy z doby baroka.