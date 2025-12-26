Setkáváme se na Kampě. „Krása,“ vydechne Jiří Dvořák do mrazivého vzduchu sobotního rána pod Karlovým mostem. V noci přiletěl z kongresu v Dubaji, ráno se vrací do hlubokých vzpomínek. Slaví 77. narozeniny. V zemi, ze které musel utéct.
„Nikdy jsem nekráčel v hlavním proudu. Dneska by se řeklo, že jsem byl mladý rebel. Neučil jsem se rusky. Odmítal jsem to. Ne proto, že bych na to nestačil. Nechtěl jsem. Celé moje dětství v rodném Hulíně i následné dospívání na gymnáziu v Kroměříži bylo poznamenané komunismem.
Dal jsem dohromady důkazy, že si Maradona použitou substancí pomáhá ke zvýšení výkonnosti. Vybaven těmito argumenty předstoupil Blatter před čtyři stovky novinářů. Tohle byl můj začátek ve FIFA.