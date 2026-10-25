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Mikro zvyky pro silnější srdce: tři malé změny jsou lepší než jedna velká

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Radikální řez, překopat návyky, být na sebe přísní. Buď nám to pro zdraví diktují experti, nebo my sami. Vhodnější však může být jiný začátek. Docela malé změny ve třech základních pilířích zdraví přinesou synergii, která významně sníží riziko mrtvice, infarktu, selhání srdce, navrhuje studie.
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Život si nemusíme docela obrátit naruby, zdravější životní styl může začínat menšími úpravami. Jejich následky se budou skládat k sobě.

Hned v úvodu vysvětluje, proč se na rizikové faktory kardiovaskulární nemoci rozhodla podívat jinak než většina dosavadních prací. Ty zkoumaly špatný spánek, nedostatek pohybu a nekvalitní jídelníček izolovaně. Podle studie vydané v magazínu European Journal of Preventive Cardiology je to chyba. Ve všedním živote jsou totiž provázané, upozorňuje.

Špatný spánek se dovede podepisovat na růstu celkového energetického příjmu i výběru stravy. Tělesná aktivita je zase obousměrně propojena se spánkem, umí ho zlepšovat, zatímco mizerný spánek limituje fyzickou kapacitu. A kvalita jídelníčku je ve vztahu s nástupem spánku i s probouzením, stejně jako s energií a regulací fyzické aktivity.

Jen velmi málo studií zkoumalo kombinaci všech tří prvků ve vztahu k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, míní autorský tým.

A proto se mezeru pokusil zaplnit.



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