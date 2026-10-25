Hned v úvodu vysvětluje, proč se na rizikové faktory kardiovaskulární nemoci rozhodla podívat jinak než většina dosavadních prací. Ty zkoumaly špatný spánek, nedostatek pohybu a nekvalitní jídelníček izolovaně. Podle studie vydané v magazínu European Journal of Preventive Cardiology je to chyba. Ve všedním živote jsou totiž provázané, upozorňuje.
Špatný spánek se dovede podepisovat na růstu celkového energetického příjmu i výběru stravy. Tělesná aktivita je zase obousměrně propojena se spánkem, umí ho zlepšovat, zatímco mizerný spánek limituje fyzickou kapacitu. A kvalita jídelníčku je ve vztahu s nástupem spánku i s probouzením, stejně jako s energií a regulací fyzické aktivity.
Jen velmi málo studií zkoumalo kombinaci všech tří prvků ve vztahu k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, míní autorský tým.
A proto se mezeru pokusil zaplnit.